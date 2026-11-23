Quattro giorni di sconti nei Centri Ottici +VISTA e sullo shop online piuvista.com: l’occasione per rinnovare l’occhiale di tutti i giorni o anticipare un regalo di Natale.

Anche quest’anno il Black Friday passa dai Centri Ottici +VISTA. Da giovedì 26 a domenica 29 novembre 2026 è attivo uno sconto del 40% su occhiali da vista e da sole, valido nei negozi del gruppo e sullo shop online piuvista.com.

Sono quattro giorni pensati per chi rimanda da tempo il cambio dell’occhiale, per chi vuole affiancare al paio di tutti i giorni un modello diverso, magari da sole per l’inverno e per la guida, o per chi sta già pensando ai regali di Natale.

In negozio o online

La promozione vale sia nei Centri Ottici +VISTA, compreso Zuppardo Ottica (Gruppo +VISTA), sia sul sito. Chi preferisce scegliere da casa può sfogliare sul sito modelli e marchi, confrontarli e acquistare online. Chi invece vuole provare la montatura e farsi consigliare può passare in uno dei centri, dove lo staff aiuta a valutare forma, misure e comfort. Il regolamento completo della promozione è disponibile in negozio.

Prima dello sconto, la consulenza

Un occhiale nuovo non è solo una questione di stile. Nei centri +VISTA la scelta parte dalle esigenze di chi lo indosserà: quante ore si passano al computer, se si guida spesso di sera, quali attività si fanno nel tempo libero. Contano anche la stabilità della montatura sul viso e la corretta centratura delle lenti, che incidono sulla qualità della visione tanto quanto la gradazione.

Novembre, con le giornate più corte e più ore sotto la luce artificiale, è un buon momento per chiedersi se gli occhiali che usiamo rispondono ancora alle nostre giornate. Il Black Friday può essere l’occasione per farlo con un vantaggio in più.

Le informazioni utili

Sconto del 40% su occhiali da vista e da sole, dal 26 al 29 novembre 2026, nei Centri Ottici +VISTA e su piuvista.com. Per informazioni e per trovare il centro più vicino: numero verde 800 505999 o il sito piuvista.com.