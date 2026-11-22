Continua l’azione di contrasto ai reati contro il patrimonio da parte dei Carabinieri nei luoghi di maggiore affluenza e negli snodi commerciali della Capitale.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, domenica 22 novembre, dal Comando provinciale dell’Arma, la scorsa mattina, in via Alberto Lionello, presso il centro commerciale “Porta di Roma”, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato in flagranza tre cittadini peruviani — due donne di 24 e 25 anni e un 28enne, tutti con precedenti — gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

I tre sono stati bloccati subito dopo aver asportato e occultato all’interno di una borsa schermata, predisposta per eludere i controlli dei sistemi anti-taccheggio, numerosi capi di abbigliamento firmati prelevati da diversi esercizi commerciali del centro.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 2.500 euro, è stata interamente recuperata dai Carabinieri e restituita ai responsabili dei punti vendita.

Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.