MARCELLINA – Nasce “MONITOR”, l’intelligence politica sulla Regione Lazio

Si chiama MONITOR.

È un servizio di intelligence politica e istituzionale sulla Regione Lazio, per presidenti, assessori, consiglieri regionali, sindaci e amministratori.

Ad annunciarne la nascita è Enrico Salvatori, ex assessore comunale di Marcellina, già giornalista d’inchiesta, editorialista e attualmente cronista politico, che porta in MONITOR lo stesso metodo e la stessa conoscenza dei palazzi e delle fonti.

Un metodo da intelligence

“MONITOR lavora come un analista – spiega Enrico Salvatori –: incrocia fonti aperte — delibere, bilanci, convocazioni, bandi, atti di commissione — e legge i segnali deboli prima che diventino notizia.

Un emendamento che sposta equilibri, una nomina che cambia i pesi interni, un dossier che arriverà in aula tra settimane. Ogni tesi è documentata e collegata alla fonte originale.

Il principio: ricerca profonda, scrittura leggera”.

Rapporti di forza e competizione sui territori

“MONITOR – prosegue Salvatori – legge i territori e mostra come si spostano gli equilibri di potere, in Consiglio, in Giunta e fuori dalla Pisana.

Se qualcuno si muove nel tuo collegio, se un alleato costruisce consenso dove hai i tuoi voti, se si apre una partita in un comune che consideri tuo, devi saperlo prima che sia tardi.

MONITOR te lo dice in tempo, con i documenti alla mano: analisi elettorali e mappe del consenso, da Roma alla provincia. Uno strumento essenziale per favorire la crescita e la produttività di chi amministra.

MONITOR è indipendente: applica lo stesso metodo a ogni amministratore, di qualunque orientamento politico”.

Servizi, formati e abbonamenti su www.monitorlazio.it