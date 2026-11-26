Erba alta, degrado e incuria.

Un edificio residenziale privato in stato di totale abbandono sulla via Tiburtina, a Villalba di Guidonia.

Sopra e sotto, alcune immagini del sopralluogo in via Tiburtina

A denunciarlo sono i consiglieri comunali Cristian Diano e Francesca Valeri.

Per questo ieri, mercoledì 25 novembre, i due amministratori pubblici hanno effettuato un sopralluogo insieme ai Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio e gli ispettori del Nucleo di Polizia Ambientale della Fedra Onlus nel corso del quale si sono riscontrate precarie condizioni igienico-sanitarie vista la presenza di rifiuti abbandonati, nonché una vegetazione ormai incontrollata.

“Ormai da mesi – commentano i consiglieri Diano e Valeri – moltissimi cittadini della zona, con preoccupazione, ci segnalavano lo stato di totale abbandono di un edificio residenziale privato.

Ci sono pervenute diverse testimonianze che evidenziavano la presenza di topi sui muri perimetrali a ridosso di altre abitazioni private, nonché diverse attività commerciali limitrofe.

La situazione diventa ancora più grave se consideriamo che questa struttura è ubicata a ridosso di un marciapiede pubblico, il quale registra la presenza di una fermata della linea Cotral molto utilizzata”.

“E’ doveroso – concludono Diano e Valeri – ottenere l’intervento dei diretti proprietari anche al fine di scongiurare possibili incendi.

La nostra attenzione sulla problematica in essere continuerà fino a risoluzione totale della stessa”.

Al termine del sopralluogo i Carabinieri Forestali hanno richiesto alla Procura di Tivoli il sequestro dell’immobile.