L’intuizione e la competenza professionale unite alla tecnologia applicata alla sanità di vicinato.

Tre storie di buona Sanità alla Farmacia di Sara Vitillo a Setteville Nord, quartiere residenziale del Comune di Guidonia Montecelio.

La farmacia di via Articoli Corrado a Setteville Nord di Guidonia

Grazie alla telemedicina e alla collaborazione con i cardiologi, è stato infatti possibile individuare nel giro di pochissimi minuti situazioni cliniche potenzialmente gravi, indirizzando tempestivamente i pazienti verso le cure ospedaliere.

L’episodio più rilevante risale allo scorso 2 luglio 2026, quando un uomo di 64 anni arriva nella farmacia di via Articoli Corrado su indicazione del cardiologo per effettuare un Holter cardiaco delle 24 ore.

Dal giorno precedente, infatti, il paziente avverte fastidi al braccio.

La dottoressa Elisabetta Di Bello

La dottoressa di turno Elisabetta Di Bello senza esitare sottopone il paziente all’esame e il tracciato viene inviato immediatamente alla centrale di refertazione grazie al servizio di telecardiologia attivo in farmacia.

Il referto evidenzia un infarto miocardico in corso, per cui la Dottoressa Di Bello lo indirizza immediatamente in Pronto Soccorso per essere successivamente sottoposto a un intervento cardiologico.

“Essendo un nostro paziente abituale, abbiamo avuto modo di seguirne il decorso e oggi fortunatamente sta bene”, spiega la Dottoressa Sara Vitillo.

La dottoressa Marcella Pellegrino, direttrice tecnica della farmacia Vitillo

La titolare racconta che altri due episodi simili sono avvenuti il 2 novembre e il 5 novembre 2026, giorni in cui era di turno la dottoressa Marcella Pellegrino, direttrice tecnica della farmacia Vitillo.

Nel primo caso una donna di 53 anni si reca in farmacia perché avverte una sensazione di costrizione alla gola. Viene immediatamente sottoposta ad un elettrocardiogramma dal quale emerge una sospetta ischemia cardiaca, con indicazione di allertare urgentemente il 112.

Altra paziente salvata.

Nel secondo caso del 5 novembre sfortunato protagonista è un ragazzo di appena 29 anni che arriva in farmacia su consiglio del medico di base perché avverte dolore al torace: dall’elettrocardiogramma eseguito con urgenza emerge una sospetta pericardite, con indicazione di recarsi in Pronto Soccorso.

“Queste esperienze – spiega la Dottoressa Sara Vitillo – dimostrano l’importanza della tempestività della diagnosi e il ruolo sempre più significativo delle farmacie come presidi sanitari di prossimità.

Grazie alla telemedicina e alla collaborazione con i cardiologi è stato possibile individuare nel giro di pochissimi minuti situazioni cliniche potenzialmente gravi, indirizzando tempestivamente i pazienti verso le cure ospedaliere”.