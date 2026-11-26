In riferimento all’articolo TIVOLI – “Due bombe carta esplose in Centro”: i socialisti interrogano il sindaco, dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Fabio Attilia riceviamo e pubblichiamo:

«È un fatto grave, che non va in alcun modo sottovalutato.

Proprio per questo lasciamo lavorare chi è preposto alle indagini: le forze dell’ordine e la magistratura, alle quali va la nostra piena fiducia.

Il sindaco Innocenzi sta già seguendo la vicenda con le autorità competenti.

Non ci sottraiamo al dibattito in aula: siamo pronti a discuterne quando il quadro sarà più chiaro. Ora servono toni bassi, senso di responsabilità e collaborazione da parte di tutti.

La sicurezza dei cittadini non ha colore politico».