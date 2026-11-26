Due esplosioni nel giro di pochi minuti e a trecento metri di distanza l’una dall’altra.

Vetri rotti in una scuola e un distributore automatico danneggiato.

E’ il bilancio della scorribanda messa a segno ieri pomeriggio, mercoledì 25 novembre, nel Centro di Tivoli.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Tivoli.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il fatto è avvenuto tra le ore 16 e le 17.

Il primo obiettivo è stata la Scuola Paritaria San Getulio di via della Missione, dove è stato fatto esplodere un ordigno che ha mandato in frantumi i vetri di alcune finestre.

Subito dopo gli autori si sono diretti nel parcheggio multipiano di Piazzale Matteotti, a circa 350 metri dalla Scuola San Getulio, davanti al Commissariato: in questo caso l’esplosione ha divelto il distributore in ferro dei ticket per la sosta.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, sono in corso gli accertamenti della Polizia Scientifica per verificare la natura degli ordigni utilizzati.

Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per verificare se gli autori siano stati ripresi.

Si tratta dei cosiddetti “bomboni”, petardi di forte potenza utilizzati in occasione delle festività natalizie?

Oppure, ad esplodere sono le bombe carta utilizzate negli ultimi mesi dalla malavita nella periferia Est di Roma e anche a Villanova di Guidonia, come avvenuto il primo agosto scorso? (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le indagini sono in corso.