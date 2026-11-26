di Edoardo Verolino

Il 23 novembre si festeggia in tutto il mondo il Fibonacci Day (la data, scritta all’americana 11/23, ricorda i primi numeri della celebre sequenza: 1, 1, 2, 3).

Anche quest’anno nel Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” di Monterotondo questa ricorrenza si è trasformata in un’occasione speciale per scoprire la scienza in modo nuovo, unendo la festa dei numeri alle attività di orientamento e ai laboratori aperti.

Laboratori aperti: la matematica prende vita

Per un giorno, le aule e i corridoi del Peano hanno lasciato da parte le lezioni frontali per trasformarsi in veri spazi di sperimentazione.

Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti del liceo, che hanno accolto i ragazzi delle scuole medie guidandoli tra dimostrazioni e giochi logici.

Sui banchi hanno preso forma tantissimi modelli geometrici realizzati per l’occasione: dalle riproduzioni artistiche legate alla sezione aurea e alle proporzioni (come la Monna Lisa) ai modellini di catenoidi, fino ai puzzle pitagorici da comporre sul momento e alle strutture costruite con legno e spago.

Tutti oggetti pensati per mostrare che la matematica non è solo teoria su un libro, ma qualcosa che si può vedere, costruire e toccare con mano.

Tecnologia, conferenze e partecipazione

Non è mancato lo spazio per il digitale e l’approfondimento.

Nelle aule informatiche i ragazzi hanno lavorato al computer e alla LIM su grafici, costruzioni geometriche e sequenze numeriche, mentre in Aula Magna si sono tenute conferenze in presenza e in collegamento in streaming.

Gli studenti più grandi hanno accompagnato i visitatori passo dopo passo, spiegando con semplicità come i numeri regolino molti aspetti della natura, dell’arte e dell’architettura, trasformando concetti complessi in curiosità alla portata di tutti.

Una giornata tra orientamento e passione

Questa edizione del Fibonacci Day ha dimostrato ancora una volta che la matematica può essere coinvolgente, creativa e divertente.

Per i futuri iscritti è stata un’opportunità perfetta per conoscere la scuola e il suo ambiente da vicino, grazie soprattutto all’entusiasmo dei liceali che hanno presentato con orgoglio e competenza i propri progetti.

Un evento riuscito che ci ricorda quanto ci sia di sorprendente e affascinante dietro ad una semplice successione di numeri.