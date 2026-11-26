Dalla Sezione PSI Tivoli e dal Gruppo Consiliare Socialista Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“A distanza di poche ore Tivoli è stata letteralmente sconvolta dall’esplosione di due bombe carta: la prima presso l’asilo San Getullio e la seconda presso il Parcheggio di Piazzale Matteotti.

Abbiamo più volte segnalato la situazione dell’ordine pubblico nella nostra Città e abbiamo anche avanzato, con mozioni, emendamenti e proposte concrete, soluzioni che non sono più rinviabili.

Gli episodi di oggi si sommano a quelli che le cronache di questi giorni hanno consegnato alla preoccupazione dei Cittadini.

La presa d’atto che a Tivoli esista un problema reale di ordine pubblico non è più rinviabile e chiediamo al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale per affrontare il tema e indicare un percorso che restituisca nell’immediato soluzioni certe non più rinviabili, così come è necessario un incontro con il Prefetto e con il Comitato territoriale dell’Ordine Pubblico al fine di adottare tutti gli accorgimenti necessari.

I Socialisti non cercano capri espiatori, non è nel nostro stile né nelle nostre motivazioni di fondo.

Dobbiamo operare per reprimere e prevenire la violenza, la delinquenza e gli atti intimidatori da qualsiasi parte essi arrivino.

Le nostre richieste al Sindaco verranno esplicitate attraverso un’apposita interrogazione che è già stata depositata e che nelle prossime ore renderemo pubblica”.