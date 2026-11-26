Tragico incidente stradale sull’A24 nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 novembre.

A perdere la vita è stato Andrea Vernarelli, 40 anni di Tivoli, imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, insieme al suo cane di nome “Volt”.

Secondo una prima ricostruzione, il fatto è avvenuto verso le 18,30 al chilometro 61, in direzione Roma, lungo il tratto compreso tra Tagliacozzo e Carsoli-Oricola, poco prima del casello di Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila.

Per cause in corso di accertamento, tre vetture sono entrate in collisione.

Andrea Vernarelli, 40enne di Tivoli, insieme al suo cane “Volt”

Si tratta di una Fiat Panda a bordo della quale viaggiava Andrea Vernarelli, di un suv Bmw e di una Nissan Qashqai.

Stando ai primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale della Sottosezione de L’Aquila, il tragico incidente è stato causato da una improvvisa perdita di controllo che ha innescato una carambola tra le auto.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 e il personale sanitario dell’Associazione di Volontariato “Emergenza Sanitaria 16 maggio 1982” insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia Stradale de L’Aquila.

All’arrivo dei soccorsi, Andrea Vernarelli era riverso sull’asfalto e purtroppo non c’era più nulla da fare.

A circa 500 metri di distanza dal luogo dell’incidente è stato rinvenuta anche la salma del suo cane, “Volt”, anch’esso travolto e ucciso dalle auto in corsa.

Durante i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata si sono formate code in direzione della Capitale.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sull’A25, con deviazioni per chi viaggiava verso Roma dall’Aquila e da Pescara.

La ricostruzione dell’esatta dinamica del tragico incidente è al vaglio della Polizia Stradale de L’Aquila che hanno sequestrato i tre veicoli coinvolti.

La salma di Andrea Vernarelli è a disposizione della Procura di Avezzano che coordina l’inchiesta.