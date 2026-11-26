È tornato sulle proprie gambe, con il sorriso e la voglia di dire “grazie”, un cittadino del Bangladesh di 51 anni colpito da un improvviso arresto cardiaco lo scorso 10 novembre, intorno alle ore 15:30, in piazza Barberini.

Il 51enne bengalese ringrazia i carabinieri intervenuti

A raccontare la storia a lieto fine è il Comando provinciale dell’Arma in un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 26 novembre.

Quel pomeriggio, a intervenire tempestivamente erano stati i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Constatata la gravità del malore, i Carabinieri avevano subito avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato il defibrillatore automatico esterno (DAE) in dotazione al reparto che ha sede poco distante, proprio in via Barberini, riuscendo a stabilizzare l’uomo in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

Trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I, l’uomo era rimasto ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita, nel reparto di rianimazione.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 25 novembre, il lieto epilogo: il 51enne è stato dimesso dall’ospedale e, appena lasciato il reparto, il suo primo pensiero è stato quello di raggiungere la caserma della Stazione Carabinieri Roma Via Vittorio Veneto per abbracciare e ringraziare i militari che gli avevano salvato la vita.

Durante l’incontro, i Carabinieri gli hanno anche restituito i pochi soldi e gli effetti personali che aveva con sé al momento del malore sul marciapiede di piazza Barberini, custodite in caserma in attesa della sua ripresa.

A suggellare il momento, una foto ricordo scattata insieme al Comandante di Stazione il Luogotenente Michele Di Stola all’interno del Comando.