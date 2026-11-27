L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ promuove due aperture straordinarie dedicate a importanti testimonianze del patrimonio archeologico tiburtino: il Mausoleo dei Plautii e i Monumenti del Foro di Tivoli (Mensa Ponderaria e Augusteum), offrendo al pubblico nuove occasioni di conoscenza e approfondimento della storia millenaria della Città.

Il Mausoleo dei Plautii a Ponte Lucano

Il primo appuntamento si svolgerà domenica 29 novembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, con l’apertura straordinaria del Mausoleo dei Plautii, eccezionalmente accessibile ai visitatori in tutta la sua area verde circostante.

Situato nei pressi del Ponte Lucano, nel punto in cui l’antica via Tiburtina attraversava il fiume Aniene, il monumento costituisce una delle più significative testimonianze dell’architettura funeraria romana conservatesi fino ai nostri giorni e rappresenta uno dei simboli più riconoscibili del paesaggio storico di Tivoli.

L’accesso al Mausoleo sarà libero e senza necessità di prenotazione.

Un’immagine dei Monumenti del Foro di Tivoli

Sabato 28 novembre, sabato 5 dicembre e sabato 19 dicembre, nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 16.00 (ultimo ingresso ore 15,30) senza visita guidata (https://villae.midaticket.com/eventi/ingresso-monumenti-foro-tivoli) e dalle ore 16.00 alle 17.00 con visita guidata (https://villae.midaticket.com/eventi/ingresso-con-visita-ai-monumenti-foro-tivoli), sarà invece protagonista il complesso dei Monumenti del Foro di Tivoli (Mensa Ponderaria e Augusteum), con aperture che consentiranno di visitare uno dei luoghi più rappresentativi dell’antica Tibur, cuore della vita pubblica della città romana e straordinaria testimonianza della sua storia urbana e monumentale.

La Mensa Ponderaria e l’Augusteum saranno aperti eccezionalmente anche domenica 13 dicembre 2026, stavolta al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 14.00: le visite si svolgeranno a turni contingentati, con una capienza massima di 16 partecipanti per turno.

Sono previsti ingressi senza visita guidata alle ore 10.00, 10.30, 13.00 e 13.30 e ingressi con visita guidata alle ore 11.00, 11.30, 12.00 e 12.30.

Per l’apertura dei Monumenti del Foro di Tivoli è prevista la prenotazione (con biglietto ordinario di 3 euro o con le riduzioni e le gratuità stabilite dalla normativa vigente) tramite l’apposito link sul sito di vendita https://villae.midaticket.com/eventi/ingresso-monumenti-foro-tivoli/ o con biglietti da acquistare presso la biglietteria di Villa d’Este oppure mediante QR code dedicato affisso all’esterno della Mensa Ponderaria.

Le iniziative si rivolgono a cittadini, associazioni e istituzioni scolastiche, nell’ambito delle attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale condotte dall’Istituto, con l’obiettivo di favorire una più ampia conoscenza di siti archeologici di straordinario interesse storico e identitario per il territorio tiburtino.

Informazioni utili:

Apertura straordinaria Mausoleo dei Plautii: 29 novembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Ingresso gratuito e accesso libero dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Non è richiesta la prenotazione. I biglietti gratuiti saranno distribuiti direttamente presso l’ingresso del Mausoleo. Accesso presso il cancello sullo svincolo lungo via Maremmana Inferiore.

Apertura straordinaria Monumenti del Foro di Tivoli: 13 dicembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Prenotazione sul sito di vendita del Concessionario (https://www.midaticket.it/eventi/villae-tivoli/) o presso la biglietteria di Villa d’Este o tramite QrCode affisso all’esterno, ingresso ogni 30 minuti, massimo 16 partecipanti a turno.

Aperture dei Monumenti del Foro di Tivoli: sabato 28 novembre, sabato 5 dicembre e sabato 19 dicembre.

Prenotazione sul sito di vendita del Concessionario https://villae.midaticket.com/eventi/ingresso-monumenti-foro-tivoli/ o presso la biglietteria di Villa d’Este o tramite QrCode affisso all’esterno,

Contatto: va-ve@cultura.gov.it