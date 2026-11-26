Si sarebbe chiamato Roberto, ma il suo cuore si è fermato nel grembo della mamma prima ancora di venire al mondo.

L’unica consolazione per la famiglia sarebbe stata quella di dargli una degna sepoltura, ma il suo corpo non c’è più.

Sparito, volatilizzato dalla cella frigorifera della camera mortuaria dell’ospedale di Tivoli.

Com’è possibile?

E soprattutto dov’è finito il corpicino del neonato?

Domande che resteranno senza risposta perché un responsabile non è mai stato trovato.

LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA

L’ingresso principale del Tribunale di Tivoli

Oggi pomeriggio, giovedì 26 novembre, la Giudice del Tribunale di Tivoli Camilla Amedoro ha infatti assolto perché il fatto non sussiste i tre addetti della Morgue dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” che si sarebbero alternati a turno tra il 4 giugno 2019, giorno in cui il piccolo Roberto nacque senza vita e fu trasferito dal reparto di Ostetricia e Ginecologia alla Camera mortuaria, e il 20 giugno 2019, quando la famiglia del piccolo scoprì che la sua salma non c’era più nella cella frigorifera.

Al termine di una lunga camera di consiglio la Giudice ha scagionato con formula piena dall’accusa di concorso nella simulazione di reato Giuseppe P., 67enne di Sambuci, Claudio V., 66enne di Gerano, e Nando D., 69enne pure lui di Gerano, il quale è stato assolto con la medesima formula dell’accusa di falso ideologico in atto pubblico.

Il pubblico ministero aveva proposto l’assoluzione con la formula della cosiddetta “insufficienza di prove”, ma la Giudice Camilla Amedoro ha accolto la tesi dell’avvocato Enrico Maria Gallinaro, difensore di Giuseppe P. e Claudio V., e dell’avvocato Pericle Calvaresi, legale di Nando D., riconoscendo l’innocenza dei tre imputati.

IL 4 GIUGNO 2019 INIZIA IL DRAMMA

La drammatica storia inizia il 4 giugno 2019 al pronto soccorso di Tivoli

La drammatica vicenda ha inizio nel pomeriggio di martedì 4 giugno 2019.

Melissa, una 22enne di Tivoli al nono mese di gravidanza, inizia ad avvertire le doglie e un’ambulanza del 118 da San Polo dei Cavalieri la trasporta al pronto soccorso del “San Giovanni Evangelista” dove la ragazza giunge verso le 16,40.

La giovane è in travaglio, ma il sogno di diventare mamma per la terza volta si spezza davanti all’esito del monitoraggio: il cuore del neonato non batte più.

A quel punto Melissa viene immediatamente trasferita nel reparto di Ostetricia e Ginecologia e pochi minuti più tardi partorisce il bimbo oramai privo di vita.

Vane le manovre rianimatorie praticate dall’equipe diretta dal professor Valerio Napolitano che, come da protocollo, dispone l’autopsia sul corpicino di Roberto e il suo trasferimento presso il policlinico universitario di Tor Vergata a Roma.

L’AUTOPSIA A ROMA E IL RITORNO A TIVOLI

Esame eseguito nei giorni immediatamente successivi per poi essere trasportata di nuovo a Tivoli l’8 giugno 2019.

Nel frattempo mamma Melissa e nonna Catiuscia si rivolge ai Servizi sociali del Comune di Tivoli per ottenere un contributo finalizzato ad organizzare i funerali del piccolo Roberto.

Sarebbe stata proprio l’assistente sociale in una telefonata alla camera mortuaria a scoprire che il corpicino non era più nella cella frigorifero.

LA SPARIZIONE, UN GIALLO MAI VISTO

L’ingresso della Camera mortuaria di Tivoli

Una notizia comunicata da un addetto all’obitorio mentre nell’ufficio comunale sono presenti sia mamma Melissa che la nonna Catiuscia.

A quel punto, le due donne accorrono in ospedale col cuore in gola nella speranza che il dipendente Asl si sia sbagliato.

E’ tutto vero: a mamma e nonna non resta che denunciare il fatto ai carabinieri della Compagnia di Tivoli.

INDAGATI PER SOPPRESSIONE DI CADAVERE, MA PROCESSATI PER SIMULAZIONE DI REATO

Gli investigatori dell’Arma ipotizzano fin da subito che la sparizione del feto sia responsabilità esclusiva dei tre, una responsabilità difficile da dimostrare considerato che la Morgue di Tivoli non è dotata di un impianto di videosorveglianza interna né esterna in grado di accertare il giorno della scomparsa e soprattutto l’autore.

Così, all’esito dei rilievi effettuati dagli esperti del Ris di Roma, la Procura di Tivoli deduce che nessun estraneo sia mai entrato all’interno della Camera mortuaria per prelevare il piccolo Roberto e farlo sparire.

Ma agli atti non ci sono elementi utili a inchiodare i tre dipendenti Asl, per cui il caso della sparizione è archiviato.

Oggi il Tribunale di Tivoli ha assolto i tre necrofori con formula piena

E allora Giuseppe P., Claudio V. e Nando D. vengono portati a processo per simulazione di reato.

L’accusa si basa della nota protocollo 2432 che i tre il 20 giugno 2019 sottoscrivono ed inviano tramite Pec al Direttore Sanitario dell’ospedale segnalando la manomissione della porta che collega la Camera mortuaria al Reparto di Osservazione Breve del pronto soccorso di Tivoli.

Una manomissione falsa, secondo il pubblico ministero Lelia Di Domenico, almeno per come è raccontata.

A scoprirla domenica 16 giugno 2019 è Claudio V. che a fine turno lascia un appunto per il collega Nando D., il quale l’indomani – lunedì 17 giugno 2019 – segnala verbalmente all’Ufficio tecnico che la porta non si chiude.

Fatto sta che il malfunzionamento viene comunicato ufficialmente 72 ore dopo, proprio nello stesso giorno in cui la famiglia di Roberto scopre che il corpicino non è più in cella frigorifera.

Nando D. è finito a processo anche per falso ideologico.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, infatti, c’era lui di turno l’8 giugno 2019, giorno in cui la salma di Roberto viene riportata a Tivoli dall’ospedale di Tor Vergata dove fu sottoposta all’autopsia.

Secondo l’accusa, Dolfi sul registro salme scrive che il feretro del neonato torna alle ore 18, mentre in realtà sarebbe rientrato alla Morgue del “San Giovanni Evangelista” tra le 8 e le 10,30 del mattino.

GLI AVVOCATI ENRICO MARIA GALLINARO E PERICLE CALVARESI: “FINE DI UN INCUBO”

“E’ la fine di un incubo per i nostri assistiti”.

E’ il commento a caldo degli avvocati Enrico Maria Gallinaro del Foro di Roma e Pericle Calvaresi del Foro di Tivoli, difensori rispettivamente di Giuseppe P. e Claudio V., e di Nando D.

L’avvocato del Foro di Tivoli Pericle Calvaresi

“E’ stato un equivoco fin dall’inizio – commenta Calvaresi di Monterotondo – Il mio assistito è stato ingiustamente colpevolizzato, ma nel processo abbiamo dimostrato la sua estraneità ai fatti contestati”.

L’avvocato Enrico Maria Gallinaro

“Accogliendo la richiesta della difesa, la sentenza del Giudice di Tivoli ha polverizzato l’impianto accusatorio che già in parte si era ridimensionato ancor prima dell’inizio del processo – commenta l’avvocato Enrico Maria Gallinaro, noto penalista di Roma – L’indagine iniziò con la contestazione della distruzione o sottrazione di cadavere e oggi è stata emessa una sentenza che assolve gli imputati con la formula piena, perché il fatto non sussiste per i reati per cui intervenne la richiesta di rinvio a giudizio”.

“Per i miei assistiti – conclude l’avvocato Gallinaro – questa sentenza rappresenta una vera e propria liberazione da un incubo durato 7 anni anche in ragione del clamore mediatico”.