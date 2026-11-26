E’ spuntato come un fungo in un fazzoletto di terra circoscritto tra i binari del treno e le abitazioni.

Un Centro sportivo dedicato al Padel, la nuova tendenza degli anni 2020.

Accade in via Lombardia, a Villalba, quartiere del Comune di Guidonia Montecelio.

Il cartello lavori del Centro sportivo Padel di via Lombardia a Villalba di Guidonia

L’8 luglio scorso – così si legge nel cartello all’ingresso del cantiere – sono infatti iniziati i lavori per la realizzazione dell’impianto di proprietà della “City Padel Roma Srls”, società con sede nella Capitale in via Simon Boccanegra 4, zona piazza Bologna, specializzata nella gestione di impianti sportivi.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’impianto sorge in un’area di circa 4 mila metri quadrati di proprietà della “EdilSplendore 2006 Srl”, una società di costruzioni con sede anch’essa in via Simon Boccanegra 4.

Il Centro sportivo di Padel in costruzione

Ma se finora i lavori proseguivano tra la curiosità dei residenti, lunedì 16 novembre è scattata la protesta.

Infatti l’amministratore del condominio di via Lombardia 1/C, Fabio Di Fausto, ha inviato un esposto all’Ufficio Urbanistica del Comune di Guidonia Montecelio, alla Polizia Locale e a Rete Ferroviaria Italiana Spa, in quanto i campi da padel sorgono a breve distanza dai binari del treno e dalle abitazioni, a tal punto che affacciandosi da finestre e balconi al posto del panorama ora c’è il telo bianco di copertura dell’impianto.

CAMPI DA PADEL DOVE C’ERA UNA CASA RIDOTTA A RUDERE

Una veduta aerea risalente a pochi mesi fa del terreno in cui sorge il Centro sportivo

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’opera è autorizzata col permesso di costruire numero 72 rilasciato l’8 agosto 2025 dal dirigente comunale all’Urbanistica Paolo Caracciolo all’amministratore unico della “City Padel Roma Srls”, il 62enne stimato commercialista romano Rodolfo Fiocchi, titolare dello studio in via Simon Boccanegra 4.

Il dirigente comunale all’Urbanistica Paolo Caracciolo

Il progetto autorizzato è firmato dall’ingegner Vincenzo Pasqualucci, fratello della consigliera comunale Rosaria Pasqualucci e figlio dell’ingegner Antonio Pasqualucci, ex assessore e vice sindaco di Guidonia Montecelio, e prevede la demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale senza aumento di volumetria.

Secondo le prime informazioni di Tiburno.Tv, la “City Padel Roma Srls” ha preso in affitto il terreno tra i binari e gli stabili di via Lombardia dalla “EdilSplendore 2006 Srl”, per realizzare i campi dopo aver abbattuto un rudere a destinazione abitativa grande circa 100 metri quadrati ed esistente fino a pochi mesi fa.

LA PROTESTA DEI RESIDENTI: “DISTANZE DA VERIFICARE”

La norma prevede una distanza minima di 30 metri dai binari

La protesta dei residenti è affidata all’amministratore del condominio di via Lombardia 1/C Fabio Di Fausto che in un esposto al Comune si è fatto portavoce della loro preoccupazione per le dimensioni dell’impianto “per il possibile rilevante oscuramento degli affacci, soprattutto ai piani inferiori, e per le conseguenze sulla luce naturale e sulla fruizione delle abitazioni”.

In particolare, Fabio Di Fausto ha chiesto al Comune un sopralluogo urgente per verificare la regolarità urbanistica ed edilizia dell’intervento, la destinazione d’uso, le dimensioni autorizzare e soprattutto le distanze dal confine e dal fabbricato condominiale.

Nella richiesta viene inoltre chiarito che, qualora emergano irregolarità o condizioni di pericolo, l’amministrazione comunale dovrà adottare provvedimenti a tutta della sicurezza e degli interessi del condominio, compresa la sospensione dei lavori.

Faro puntato sulla ferrovia.

Nell’esposto l’amministratore Di Fausto ha infatti ricordato come l’articolo 49 del Dpr 753/1980 preveda in via generale una distanza minima di 30 metri dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina, misurata in proiezione orizzontale.

Pertanto gli abitanti chiedono di accertare la distanza effettiva e l’eventuale esistenza di un’autorizzazione in deroga ai sensi dell’articolo 60 con verifica delle relative prescrizioni e delle possibili interferenze con la sicurezza ferroviaria.

TRE PALAZZI AL POSTO DEL LABORATORIO DI TRAVERTINO: UNA STORIA LUNGA 23 ANNI

Una panoramica dei condomini di via Lombardia a Villalba

Forse non tutti lo sanno, ma i villalbesi doc ricordano bene l’origine del complesso residenziale a ridosso del quale è in costruzione il Centro sportivo Padel in via Lombardia.

Come documentato dal settimanale Tiburno in un servizio del 15 novembre 2005, tutto ha inizio il 4 novembre del 2003.

Quel giorno Mario Garofoli, tiburtino di 72 anni, amministratore della società Acquario 2001 srl, protocolla all’ufficio Urbanistica la richiesta del permesso a costruire tre edifici nella sua proprietà di via Lombardia.

L’ingegner Antonio Pasqualucci in una foto d’archivio

Il progetto è firmato dall’ingegner Antonio Pasqualucci di Colleverde, stimato professionista ed ex assessore di Forza Italia a Guidonia Montecelio e a Fonte Nuova.

Il primo via libera al progetto arriva dal referente del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Rm G Anna Maria Ruta, che dagli esami degli elaborati esprime parere favorevole.

Intanto, il 19 marzo 2004 la stessa società Acquario 2001 di Garofoli chiede un secondo permesso di costruzione

per realizzare un fabbricato ad uso civile, sempre nell’area dove sorgeva il laboratorio di travertino.

Il 7 maggio 2004 l’allora dirigente del settore Urbanistica e Gestione del Territorio, l’architetto Aristodemo Pellico, rilascia all’Aquario 2001 srl il permesso numero 166 per costruire i tre edifici a due piani con soffitta.

L’ex assessore Adriano Mazza

Il 27 gennaio 2005 il permesso di costruire numero 166 del 2004 viene volturato dalla Acquario 2001 srl di Mario Garofoli alla Albula Costruzioni srl con sede in via Monte Cervialto a Roma, amministrata dal 50enne imprenditore Andrea Mazza, figlio di Adriano Mazza, ex assessore all’Urbanistica di Forza Italia.

Mario Garofoli tiene per sé una parte dei settemila metri quadrati sui quali sorgeva il laboratorio di travertino per realizzarvi un fabbricato per civile abitazione in cemento armato.

Così la Edil Toro 2004 srl con sede a Roma e amministrata dallo stesso Garofoli commissiona la costruzione della palazzina alla Edil Park srl con sede a Parco Azzurro.

PETIZIONE PER BLOCCARE I LAVORI, IL PROGETTO DEL MERCATO SCOMPARSO

Il progetto per realizzare tre dei quattro palazzi era stato appena protocollato. E i cittadini di Villalba si erano mobilitati in massa.

Era febbraio del 2004.

In 400 sottoscrissero una petizione popolare per bloccare il complesso residenziale di via Lombardia, dove per mezzo secolo aveva operato il laboratorio per la lavorazione del travertino di Mario Garofoli.

La raccolta di circa 400 firme fu protocollata in Comune il 13 febbraio 2004, nello stesso giorno in cui le ruspe iniziarono la demolizione di una parte dell’ex laboratorio.

Così il sogno di tutti, quello di vedere uno spazio destinato alla comunità dove traslocare il mercato che ogni martedì bloccava il traffico tra via Lucania e via Lombardia, andò in fumo.

Già 16 anni prima gli abitanti di Villalba avevano immaginato l’area Garofoli di 7 mila metri quadrati da destinare al mercato del martedì, al verde pubblico e ai parcheggi per i residenti di viale Trieste.

Era il progetto presentato nel 1989 da Andreino Maggiani, presidente di circoscrizione di Villalba nei primi anni 2000, all’epoca assessore al Commercio e alle Attività produttive nelle fila del Partito comunista italiano.

Un’idea scomparsa nel nulla nel giro di pochi mesi.

“Inizialmente proposi a Mario Garofoli di spostare il laboratorio su un’altra area, dopodiché optai per l’esproprio – ricordò Maggiani in un’intervista al settimanale Tiburno – presentai il progetto in Segreteria, ma per una svista non fu inviato alla Cassa Depositi e Prestiti per ottenere il finanziamento.

Ebbi la sorpresa tre mesi e mezzo dopo: non trovai più neppure i lucidi”.