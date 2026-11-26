A Castelnuovo di Porto torna per la terza edizione «Écrire pour l’écran», il concorso internazionale di sceneggiature che invita autrici e autori di ogni nazionalità a raccontare, attraverso il cinema, ciò che ci lega al passato e ciò che scegliamo di trasmettere alle generazioni future.

Organizzato da Diletta D’Ascia e Nidhal Chatta, in collaborazione con CINEMASTERS – L’Académie de l’Acteur et du Cinéma, il concorso è gratuito, aperto a tutte le età e accoglie progetti originali di cortometraggio, di fiction e documentario.

Una sezione specifica è riservata agli studenti delle scuole superiori.

Un’occasione per incontrarsi, condividere storie e progetti

«Écrire pour l’écran» non vuole essere soltanto una competizione che seleziona e premia alcune sceneggiature.

Il progetto ambisce a diventare anche uno spazio di incontro e di scambio per autori emergenti e sceneggiatori più esperti, un luogo in cui condividere il proprio lavoro, confrontare idee e sensibilità, conoscere altri autori e avvicinarsi ai professionisti del cinema.

Per chi scrive, infatti, non è sempre facile trovare occasioni concrete per far circolare un progetto, ricevere uno sguardo esterno o entrare in relazione con altre persone che lavorano nella scrittura e nella creazione cinematografica.

Il concorso intende contribuire a costruire queste occasioni, mettendo in dialogo storie, esperienze e culture diverse.

La seconda edizione, dedicata al tema «L’Oceano in tutti i suoi stati», ha raccolto candidature provenienti dalla Tunisia, da diversi Paesi europei, dal Madagascar, dal Benin, dalla Costa d’Avorio e da Haiti. Una partecipazione che ha confermato la vocazione internazionale dell’iniziativa e la sua capacità di mettere in relazione immaginari e percorsi differenti.

Scuole e giovani autori protagonisti

Un’attenzione particolare è riservata agli studenti delle scuole superiori. Insegnanti e istituti scolastici stanno attivando percorsi e progetti di scrittura per accompagnare i ragazzi nella preparazione delle loro candidature.

L’obiettivo è riconoscere ai giovani un ruolo attivo nella cultura cinematografica: non soltanto spettatori, ma autori e narratori capaci di osservare il presente e raccontarlo attraverso il proprio punto di vista.

Nella valutazione dei lavori, la giuria terrà conto del livello di esperienza dei partecipanti più giovani, valorizzando soprattutto originalità, creatività, sensibilità e potenziale cinematografico.

Il concorso intende così incoraggiare nuove voci e, quando possibile, offrire anche a partecipanti non premiati un riscontro scritto o orale sul progetto presentato.

L’eredità: patrimonio, memoria e trasmissione

Il tema scelto per l’edizione 2026-2027 è «L’Eredità – Patrimonio e memoria nel Mediterraneo».

L’eredità non coincide soltanto con i monumenti e le testimonianze visibili del passato: comprende tradizioni, lingue, saperi, racconti familiari, ricordi e identità che passano da una generazione all’altra.

È una materia viva, che ci porta a interrogarci su ciò che riceviamo, su quello che decidiamo di conservare e su ciò che, a nostra volta, consegniamo al futuro.

Al centro del tema c’è il Mediterraneo, spazio condiviso di incontri, scambi, migrazioni e contaminazioni, in cui da secoli si intrecciano storie individuali e collettive. Le sceneggiature potranno affrontare l’argomento da una prospettiva intima, storica, sociale o contemporanea, attraverso la fiction o il documentario, senza vincoli di genere o di tono.

Padrino del concorso è Alfonso Campisi, professore di filologia romanza e italiana all’Università di La Manouba, in Tunisia, e presidente della Chaire Sicile «Vincenzo Consolo», prima cattedra universitaria al mondo dedicata alla lingua e alla cultura siciliane.

Il concorso ha già ricevuto il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto, della Chaire Sicile «Vincenzo Consolo» per il dialogo delle culture e delle civiltà e dell’Associazione Archeologica del Mediterraneo Antico (AAMA – MedAntico).

Una rete di sostegni istituzionali e culturali che il progetto si propone di ampliare, aprendosi a nuove adesioni e collaborazioni.

La giuria è composta da Achref Amri, produttore e formatore; Sonia Gandoura, docente e autrice; Luc D’Alessandro, produttore e sceneggiatore; Valérie Wuillez, docente e autrice; Nidhal Chatta, regista, produttore e formatore; Diletta D’Ascia, sceneggiatrice e formatrice.

Informazioni per partecipare

Il concorso è aperto a tutte le nazionalità e non prevede limiti di età.

Sono ammesse sceneggiature originali e inedite per cortometraggi di fiction o documentari, scritti in qualsiasi lingua.

Le sceneggiature devono avere una lunghezza compresa tra 3 e 20 pagine, escluso il frontespizio, ed essere inviate in formato PDF insieme a una nota d’intenti (massimo una pagina) e a una scheda autore.

La partecipazione è gratuita; ogni candidato può presentare un solo progetto.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 10 aprile 2027, a mezzanotte.

La valutazione della giuria si svolgerà nel mese di aprile; i risultati e la cerimonia di premiazione sono previsti all’inizio di maggio 2027.

Il regolamento completo e le informazioni sono disponibili scrivendo a concoursecrirepourlecran@gmail.com.