“A distanza di sette anni non sappiamo che fine abbia fatto mio nipote. Che giustizia è questa?”.

Catiuscia Fanelli è la nonna del bimbo nato morto a Tivoli e scomparso dall’obitorio

Catiuscia Fanelli, 54 anni, è la mamma di Melissa e la nonna di Roberto, il bimbo nato morto all’ospedale di Tivoli e scomparso dalla cella frigo dell’obitorio del “San Giovanni Evangelista”.

Ieri pomeriggio, giovedì 26 novembre, Catiuscia ha appreso dal quotidiano on line Tiburno.Tv che il Tribunale di Tivoli ha assolto perché il fatto non sussiste i tre addetti della Morgue che si sarebbero alternati a turno tra il 4 giugno 2019, giorno in cui il piccolo Roberto nacque senza vita e fu trasferito dal reparto di Ostetricia e Ginecologia alla Camera mortuaria, e il 20 giugno 2019, quando la famiglia del piccolo scoprì che la sua salma non c’era più nella cella frigorifera (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ingresso principale del Tribunale di Tivoli

Al termine di una lunga camera di consiglio la Giudice Camilla Amedoro ha infatti scagionato con formula piena dall’accusa di concorso nella simulazione di reato Giuseppe P., 67enne di Sambuci, Claudio V., 66enne di Gerano, e Nando D., 69enne pure lui di Gerano, il quale è stato assolto con la medesima formula dell’accusa di falso ideologico in atto pubblico.

E’ Catiuscia Fanelli, tiburtina doc, trapiantata a San Polo dei Cavalieri, ad aver accompagnato la figlia Melissa in tutte le tappe di questo giallo rimasto senza soluzione alla ricerca di quel bimbo bello come il sole che pesava due chili e 600 grammi.

La camera mortuaria dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli

Dopo la sentenza di ieri, Catiuscia Fanelli continua a interrogarsi su come Robertino possa essere sparito dalla camera mortuaria.

Quale è il vostro stato d’animo?

“Rabbia perché un neonato deceduto non sparisce da solo da una struttura mortuaria, ma soprattutto perché nessuno ce lo ha ritrovato né in tutto questo tempo ha saputo darci spiegazioni.

Dopo 7 anni siamo arrivati al punto che mio nipote continueremo a piangerlo sulla tomba di mio padre, dove abbiamo messo una fotografia di Robertino.

Non sapremo mai cosa sia successo realmente e cosa hanno fatto i tre necrofori”.

L’ingresso della Camera mortuaria di Tivoli

Il Tribunale di Tivoli ha stabilito che i tre necrofori sono innocenti.

“D’accordo, loro non sono stati e le telecamere non ci sono: sarebbero potuti sparire altre salme, ma è sparito soltanto il corpino di mio nipote.

A questo punto, mi chiedo che cosa dovevano nascondere?”.

Addirittura…

“Non me la spiego una scomparsa così.

Viene spontaneo domandarsi se c’era qualche sbaglio da nascondere. Le ipotesi sono tante. Resta il fatto che nipote è sparito”.

La drammatica storia inizia il 4 giugno 2019 al pronto soccorso di Tivoli

Andiamo a ritroso nel tempo e torniamo al 4 giugno 2019, quando Roberto venne alla luce senza vita.

Cosa accadde quel giorno?

“Mia figlia lo ha tenuto un po’ in braccio, poi lo portarono via dal reparto.

All’uscita vidi passare la barella, ma gli operatori non alzarono il telo per farlo vedere a noi familiari che volevamo fargli una carezza.

Quella fu l’ultima volta che l’abbiamo visto”.

Le indagini hanno accertato che la salma del bimbo fu trasportata al Policlinico Tor Vergata per l’autopsia e che l’8 giugno 2019 era di nuovo nella camera mortuaria di Tivoli.

La vostra denuncia di scomparsa è del 20 giugno 2019.

Ricorda i giorni intercorsi?

“Certo.

Avevamo richiesto ai Servizi sociali del Comune di Tivoli di sostenere le spese per il funerale di mio nipote e per organizzare la funzione aspettavamo una telefonata dall’ospedale che non arrivava

Martedì 18 giugno ricevo telefonata dall’assistente sociale chiedendo informazioni perché al funerale avrebbe provveduto il Comune.

Rispondo che non sapevamo ancora nulla e poco dopo ricevo un’altra telefonata, stavolta dalla camera mortuaria: mi comunicavano che il bimbo era nella cella frigorifero dall’8 giugno”.

E lei?

“Mi sono risentita e ho fatto notare che mi avevano telefonato soltanto perché li aveva contattati l’assistente sociale. Così mercoledì 19 giugno con Melissa e il compagno siamo andati al Comune di Tivoli a registrare il bimbo, la nascita e la morte.

Il giorno successivo, il 20 giugno siamo passati dall’assistente sociale per il funerale, lei chiama la camera mortuaria per mandare le pompe funebri ma chi risponde le dice che il bimbo non era nelle celle frigorifere”.

Catiuscia Fanelli

A quel punto?

“L’assistente ha chiesto dove fosse e davanti a noi ha chiamato il cimitero per una verifica ulteriore, ma l’addetta le ha risposto che non risultava alcuna sepoltura o funerale del neonato.

Per cui io, mia figlia Melissa e il compagno siamo andati in camera mortuaria a chiedere spiegazioni, c’erano tre uomini, uno dei quali lo conosco perché da ragazzi eravamo vicini di casa”.

Cosa vi hanno detto?

“Lui si è mobilitato subito, sono arrivate gli addetti alle pulizie e quelli al ritiro dei rifiuti.

I primi hanno detto che non aprono le celle frigorifere e che non hanno trovato il piccolo involucro verde nel quale il bimbo era avvolto.

I secondi sostenevano che se ci fosse stato l’involucro col corpicino se ne sarebbero accorti dal peso e avrebbero aperto per vedere.

Insomma, facevano scaricabarile, a quel punto ci siamo innervosite e abbiamo chiesto: allora che fine ha fatto?”.

Cosa vi hanno risposto?

“Che tra il 5 e il 6 giugno furono inviate a Tor Vergata due salme con due mezzi diversi, quella di un adulto senza gambe e quella di mio nipote, ritornate a Tivoli l’8.

Ci hanno detto che li hanno messi entrambi nella cella frigorifero e che martedì 11 giugno hanno aperto la cella per preparare l’uomo al funerale e il corpicino era ancora lì.

Ma non è finita”.

Ieri il Tribunale di Tivoli ha assolto i tre necrofori con formula piena

In che senso?

“Ci hanno riferito pure che in camera mortuaria ci sono delle porte che non vengono chiuse, non ci sono telecamere e che la notte nessuno rimane lì a vigilare.

E che loro vengono chiamati in caso di morti importanti, allora sono reperibili.

Come se non bastasse il 17 giugno ci sarebbe stato uno scassinamento di porte che avrebbero segnalato alla Direzione sanitaria.

Al che gli ho detto: “Bene, quando avete visto questo scassinamento non avete guardato, oltre ai vari documenti, a quel poco che avete di computer, nelle celle frigorifere se mancava qualcosa?

Mi hanno risposto che non mancava nulla.

A quel punto mia sorella Melissa, che ci aveva raggiunti, ha chiamato i carabinieri spiegando il fatto ma gli hanno risposto che saremmo dovuti andare noi in caserma e così abbiamo fatto”.

Che idea vi siete fatti?

“La mia idea resta quella maturata a giugno 2019: secondo me, per errore e senza rendersene conto hanno preso il corpino di Roberto avvolto nel telo e gettato nei rifiuti speciali destinati all’inceneritore, anche perché altrimenti non si spiega dove sia andato a finire.

Un neonato non esce da solo dalla cella frigorifera”.

Crede nella Giustizia?

“Già ci credevo poco, ora la fiducia è ridotta a zero.

Io non so se sono state sbagliate le indagini oppure è stato sbagliato il processo, so soltanto che il bambino stava in camera mortuaria e non sparisce così, non mette le ali e se ne va.

So che nessuno pagherà per la perdita del suo corpo, mentre a noi rimangono tanta rabbia e dolore di sapere che fine ha fatto Roberto.

Per questo non ci credo alla giustizia”.