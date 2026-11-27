La Pro Loco Fara in Sabina APS, con il sostegno del Comune di Fara in Sabina, ha presentato la propria candidatura a Luminous Destinations 2027, l’iniziativa promossa da Visit Italy per individuare e valorizzare dieci destinazioni italiane, con particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle aree interne del Paese.

Una candidatura che rappresenta un’importante occasione per raccontare e promuovere le tante ricchezze del territorio: il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, le tradizioni, le eccellenze locali e un’identità costruita nel tempo attraverso la partecipazione e il contributo delle comunità.

Fara in Sabina custodisce, infatti, una ricchezza che va oltre i suoi beni materiali.

Uno degli elementi che maggiormente ne caratterizzano l’identità è il policentrismo del Comune, con i suoi borghi, le frazioni e le diverse comunità che, ciascuna con le proprie peculiarità e tradizioni, contribuiscono a definire un territorio articolato e ricco di storia. Una pluralità che non rappresenta una frammentazione, ma un valore aggiunto, una risorsa da riconoscere e valorizzare.

In questo contesto, un ruolo fondamentale è svolto dall’associazionismo, dal volontariato e dalle tante realtà che, attraverso il proprio impegno quotidiano, animano la vita sociale e culturale, custodiscono le tradizioni e contribuiscono a mantenere vive le comunità. Un patrimonio umano e relazionale che costituisce una componente essenziale dell’identità di Fara in Sabina e una risorsa importante anche in prospettiva turistica.

La candidatura a Luminous Destinations 2027 rappresenta dunque, indipendentemente dall’esito finale, una grande opportunità: un’occasione per dare visibilità al territorio, valorizzarne le peculiarità e il patrimonio materiale e immateriale, e rafforzare una visione di sviluppo turistico capace di coinvolgere tutte le sue componenti.

Un sentito ringraziamento va a Ruben Santopietro e a Visit Italy per aver ideato e promosso un’iniziativa ricca di significato, che mette al centro i piccoli Comuni e le aree interne d’Italia, riconoscendone il valore e il contributo fondamentale al patrimonio culturale, sociale e paesaggistico nazionale.

Siamo felici di aver intrapreso questo percorso e orgogliosi di poter raccontare il nostro territorio attraverso questa importante opportunità: una partecipazione che rappresenta già un’occasione preziosa di promozione, confronto e crescita; perché valorizzare Fara in Sabina significa raccontare non soltanto i suoi luoghi ma le persone, le comunità e le relazioni che ogni giorno ne costruiscono l’identità.