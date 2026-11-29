Due tempi da 15 minuti e 22 secondi ciascuno.

Una scelta non casuale, ma un richiamo al 1522, il numero nazionale gratuito antiviolenza e stalking, attivo 24 ore su 24.

Con questa particolare formula si è disputata ieri, a Castelnuovo di Porto, la “Partita del Cuore”, che ha visto scendere in campo gli amministratori di Forza Italia della provincia di Roma.

L’appuntamento ha concluso la settimana di iniziative promossa da Azzurro Donna della provincia di Roma, guidata dalla coordinatrice provinciale Pamela Pierotti.

Un percorso iniziato il 25 novembre con il convegno “Dall’altra parte”, presso la Sala Colletti del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, e proseguito nella città di Cave con il “Ring del confronto”.

Il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio e il sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini

Presente alla manifestazione anche l’onorevole Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie e coordinatore provinciale di Forza Italia.

La scelta di Azzurro Donna, questa volta, è stata quella di chiamare direttamente in causa gli uomini. Senza distogliere l’attenzione dalle donne e dalla loro tutela, è necessario coinvolgere il mondo maschile in un percorso di responsabilizzazione. Non si può pensare di contrastare realmente la violenza senza intervenire sulla mentalità e sui modelli culturali che la alimentano.

Durante la giornata è stata inaugurata una panchina rossa, donata alla Castelnovese Calcio, proprio per il ruolo che lo sport può svolgere nell’educazione delle nuove generazioni. A dare il calcio simbolico alla violenza sono stati i bambini, con un pallone rosso posizionato dalle bambine.

Un gesto semplice, pensato per ricordare che il rispetto, il dialogo e la capacità di confrontarsi senza ricorrere alla violenza si imparano fin da piccoli.

Le organizzatrici Rita Ziguri, Pamela Pierotti, Vanessa Paniccia e Claudia Leon

Impeccabile l’organizzazione curata da Pamela Pierotti, Vanessa Paniccia, coordinatrice di Forza Italia di Fiano Romano e responsabile Eventi e Comunicazione del quadrante della Valle del Tevere, Rita Ziguri, coordinatrice di Azzurro Donna di Cave e Claudia Leoni, coordinatrice di Azzurro Donna di Fiano Romano.

Un ringraziamento particolare da parte delle organizzatrici va al sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini nonché coordinatore di quadrante della valle del Tevere, per aver ospitato l’iniziativa e al vicesindaco Gino Guadagnoli, per la disponibilità e lo spirito propositivo dimostrati fin da subito, contribuendo concretamente alla riuscita della manifestazione.

Certamente non sarà una partita di calcio a cambiare la società, ma anche attraverso queste iniziative si può contribuire a costruire una diversa consapevolezza.

Per troppo tempo ci si è concentrati su come insegnare alle donne a difendersi dalla violenza. È altrettanto necessario educare gli uomini, sin da bambini, a non esercitarla.