Lunedì 14 dicembre, alle ore 21, presso il Cinema Teatro “Giuseppetti” di Tivoli torna l’appuntamento natalizio più atteso per il Villaggio don Bosco, splendida ed amata realtà tiburtina dedita all’accoglienza ed al supporto di ragazzi (anche minorenni) orfani o bisognosi.
Riccardo Mei con Emanuele Urso e la sua orchestra portano la grande musica a Tivoli.
“Musica per il Villaggio don Bosco”, un evento jazz, che evoca la tradizione natalizia.
Una serata speciale all’insegna della musica, delle emozioni e della solidarietà con la partecipazione straordinaria dell’amico di sempre, l’attore Franco Nero.
Come acquistare i biglietti:
Al botteghino del Cinema Teatro “Giuseppetti”:
A novembre, dal giovedì alla domenica, orario 16.00-21.00
A dicembre tutti i giorni, orario 16.00-21.00
Costo del biglietto: € 25.00 (+ € 1.00 di prevendita)
Online:
Attraverso il link https://www.diyticket.it/events/musica/35323/musica-per-il-villaggio-don-bosco
Inquadrando QR code presente nella locandina
Costo del biglietto: € 25.00 (+ € 3.15 di prevendita)
L’intero incasso sarà devoluto al Villaggio don Bosco.