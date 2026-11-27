L’obiettivo dichiarato è scongiurare eventuali distaccamenti delle copertine di coronamento e prevenire infiltrazioni nei locali sottostanti a tutela delle attività sanitarie presenti.

Per questo la Asl Roma 5 è pronta a mettere in sicurezza i coprimuro della Camera Rossa al piano

0 e della terrazza del piano -1 sopra Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Lo stabilisce la delibera numero 2441 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata ieri, giovedì 26 novembre, dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Con l’atto vengono affidati i lavori alla “Procoge Srl” di Atina Inferiore, in provincia di Frosinone, per un totale complessivo di 88.959 euro e 29 centesimi.

Dalla delibera emerge che il rifacimento e la messa in sicurezza delle coperture si sono resi necessari per garantire la funzionalità dei servizi assistenziali attivi nella struttura.

Infatti le copertine di coronamento, o coprimuro, impediscono all’acqua piovana di penetrare nella muratura dall’alto, riducendo il rischio di crepe, efflorescenze saline, muschio e degrado.

In particolare, per salvaguardare la privata e pubblica incolumità la Asl ha deciso di intervenire prontamente a tutela delle attività sanitarie presenti.

Stando sempre alla delibera, si tratta di lavorazioni che rientrano in una sistematica serie di interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di stabilità delle strutture sanitarie.

Vale la pena ricordare che il pronto soccorso di Tivoli è stato riaperto il 13 novembre 2024 dopo i lavori di ristrutturazione da 5,4 milioni a seguito del tragico incendio dell’8 e del 9 dicembre 2023 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).