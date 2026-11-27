Dal Segretario cittadino del Partito Democratico e dal gruppo consiliare Pd Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“Per oltre due anni il sindaco Mauro Lombardo ha sostenuto che fosse tecnicamente impossibile riattivare la storica stazione ferroviaria di Guidonia Centro, persino nella configurazione di semplice fermata.

L’analisi tecnica di RFI, richiesta con colpevole ritardo, smentisce questa narrazione.

RFI, infatti, evidenzia la complessità dell’intervento, individua criticità infrastrutturali e organizzative, prospetta differenti soluzioni tecniche, ma in nessun passaggio del documento sancisce l’impossibilità di riattivare la stazione.

Al contrario, conferma la propria disponibilità a proseguire il confronto.

È significativo che la richiesta di uno studio di fattibilità sia pervenuta a RFI soltanto a luglio 2026, a stazione ormai chiusa, nonostante la mozione presentata dal Partito Democratico e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nel marzo 2025, a conclusione di due anni trascorsi tra raccolte firme e mobilitazioni cittadine per evidenziare la grave criticità che stava per investire la nostra città.

Un ritardo che riteniamo politicamente ingiustificabile e che rafforza la nostra convinzione: in questi anni è mancata, da parte del sindaco e della sua amministrazione, la necessaria determinazione politica nel battersi per il mantenimento della storica stazione di Guidonia Centro.

Il compito di un sindaco dovrebbe essere quello di rappresentare le esigenze della propria comunità, rivendicarne i diritti, pretendere approfondimenti e ricercare soluzioni. Non quello di adeguarsi passivamente alle volontà sovracomunali, rinunciando in partenza a difendere gli interessi della propria città.

La complessità di un’opera dovrebbe rappresentare la ragione per cui la politica si impegna maggiormente, non l’alibi dietro cui nascondere la propria inerzia”.