Andrea Vernarelli sarà sepolto insieme al suo inseparabile cane Volt.

Sopra e sotto, Andrea Vernarelli insieme a Volt durante le escursioni in montagna

E’ la volontà della famiglia del 40enne imprenditore di Tivoli deceduto insieme al suo cane mercoledì sera 25 novembre nel tragico incidente stradale avvenuto al chilometro 61 dell’autostrada A24, in direzione Roma, lungo il tratto compreso tra Tagliacozzo e Carsoli-Oricola, poco prima del casello di Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una scelta per custodire anche dopo la morte il profondo legame tra Andrea e “Volt”, otto anni, suo fedele compagno di escursioni tra le montagne abruzzesi, dove nel 2019 l’imprenditore aveva acquistato una casa a Villalago per trascorrere il tempo libero.

Proprio l’amore per il suo cane potrebbe essere stato all’origine della tragedia di mercoledì scorso.

Sopra e sotto, alcune immagini del tragico incidente sull’A24

Andrea Vernarelli, imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, viaggiava al volante della sua Fiat Panda insieme a “Volt” verso Roma.

Stando ai primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale della Sottosezione de L’Aquila, il tragico incidente è stato causato da una improvvisa perdita di controllo che ha innescato una carambola che ha coinvolto la Panda, un suv Bmw e una Nissan Qashqai.

All’arrivo dei soccorsi, Andrea Vernarelli era riverso sull’asfalto e purtroppo non c’era più nulla da fare.

A circa 500 metri di distanza dal luogo dell’incidente è stato rinvenuta anche la salma di “Volt”, anch’esso travolto e ucciso dalle auto in corsa.

La ricostruzione dell’esatta dinamica del tragico incidente è al vaglio della Polizia Stradale de L’Aquila che dirige le indagini sotto il coordinamento della Procura di Avezzano.