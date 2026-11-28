Il Comune di Fiano Romano ripristina l’illuminazione pubblica in due strade della città.

Lo stabilisce la determina numero 829 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 24 novembre dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Giancarlo Curcio.

Con l’atto viene affidato all’Impresa “Pezzella Luciano” di Rignano Flaminio il lavoro per la somma complessiva di 5.917 euro.

Dalla determina emerge che i cittadini e la Polizia Locale hanno segnalato un danno sui pali della luce in Via Venezia, la strada che collega la via Tiberina a via San Sebastiano, nella zona di Palombaro Felciare, mentre in viale Giordano Bruno, strada del Centro storico di Fiano, sono stati accertati danneggiamenti ad armature stradali e quadri elettrici, senza contare quelli ai cavi di alimentazione facenti parte dell’impianto di pubblica illuminazione.

Secondo l’amministrazione comunale, si tratterebbe di atti vandalici, ma non si esclude il furto di rame.

Fatto sta che il danneggiamento compromette la regolare illuminazione dell’area e costituisce un potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché per la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.

Per questo il Comune di Fiano Romano interviene per il ripristino.