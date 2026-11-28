di Daniele Di Cerbo

Il Guidonia Montecelio non si ferma più e manda un altro messaggio forte al campionato. Il 3-0 rifilato al Campobasso racconta di una squadra in fiducia, concreta e soprattutto sempre più consapevole dei propri mezzi.

Mister Ciro Ginestra sembra aver trovato la formula giusta, soprattutto in attacco. La coppia offensiva composta da Vertainen e Ferrari è ormai una certezza: il tecnico ha imparato a sfruttare alla perfezione le caratteristiche dei due attaccanti, che rispondono puntualmente presente, garantendo movimento, profondità e pericolosità alla manovra offensiva.

Sembra ormai lontano il ricordo di un Ginestra più prudente, attento a non scoprirsi e a proteggere il risultato, anche quando si trattava di difendere un pareggio. Oggi il Guidonia ha cambiato volto: gioca con personalità, cerca la vittoria e quando trova spazio sa trasformarsi in un autentico rullo compressore.

Contro il Campobasso è arrivata un’altra dimostrazione. A sbloccare il risultato ci ha pensato Vertainen al 23′, con una conclusione potente e precisa che non ha lasciato scampo a Spurio. Nella ripresa, al 53′, è stato Tonetto a firmare il raddoppio, mettendo la propria firma su una prestazione importante.

Un gol che ha anche il sapore della rivincita personale: Tonetto ha restituito a mister Ginestra quella rete che era mancata nella precedente sfida con l’Ostiamare. Una risposta sul campo, nel momento giusto.

A completare il tris ci ha pensato Mastrantonio al 74′, mettendo definitivamente al sicuro il risultato.

Da sottolineare di nuovo la prestazione di Santoro, nuovamente scelto da Ginestra dal primo minuto. Una presenza importante negli equilibri della squadra, a conferma di quanto il tecnico possa contare su un gruppo che offre alternative e soluzioni in diversi reparti.

Il Guidonia continua così la propria corsa e, grazie a questo successo, sale momentaneamente al terzo posto in classifica con 27 punti nel Girone B di Serie C.

La fotografia della giornata è tutta qui: una squadra che ha trovato equilibrio, un attacco che funziona e un allenatore che sembra aver definitivamente abbandonato la prudenza di un tempo per lasciare spazio a un Guidonia ambizioso, propositivo e capace di colpire.