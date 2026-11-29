In riferimento alla diretta video (CLICCA E GUARDA IL VIDEO) GUIDONIA – Vecchia stazione chiusa: confronto pubblico tra amministratori e cittadini, da Massimiliano Rossini, Segretario della Federazione di Rifondazione Comunista, riceviamo e pubblichiamo:

Massimiliano Rossini, Segretario della Federazione di Rifondazione Comunista Tivoli

“Definire “aperto e costruttivo” l’incontro pubblico presso la biblioteca comunale è un insulto all’intelligenza dei pendolari e di tutti i presenti all’assemblea.

Il sindaco Mauro Lombardo tra l’Ingegner Marco Rettighieri e l’assessora ai Trasporti Valentina Torresi

In realtà abbiamo assistito alla messa in scena di un vero e proprio “piano di disfattibilità”: invece di lavorare alla riapertura della stazione di Guidonia Centro, l’amministrazione comunale e l’ingegner Rettighieri hanno elencato solo scuse tecniche per giustificarne la chiusura.

Il Sindaco Lombardo parla di “ascolto”, ma ha evitato di rispondere sulla sua Delibera di Giunta n. 79/2026 (con cui ha autorizzato la sosta a pagamento nel parcheggio di RFI, atto che gli è stato pubblicamente suggerito di ritirare) e ha liquidato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS, Delibera n. 79/2024 della Città Metropolitana), che invece prevede entrambe le stazioni aperte.

Perché il Sindaco non prende ad esempio proprio lo studio elaborato per la Città Metropolitana, che dimostra come dividere i flussi (una stazione per l’Abruzzo e una per la tratta metropolitana) sia tecnicamente possibile?

​Il Sindaco promette di “portare le istanze nelle sedi competenti”, ma dimentica di dire quali sono: la chiusura dello scalo è stata programmata dalla Regione Lazio con la Delibera di Giunta n. 1050 del 30 dicembre 2020 (giunta Zingaretti-Alessandri).

Senza una richiesta formale al Presidente Rocca per modificare quell’atto, i convegni del Sindaco restano pura propaganda elettorale.

Inoltre, il vero “imbuto” ferroviario non è la stazione di Guidonia Centro, ma la mancanza del raddoppio del binario, bloccato dal taglio ai fondi PNRR deciso dal Ministro Salvini.

Un momento del confronto tra Adalberto Bertucci di Fratelli d’Italia e Beatrice Benet di Rifondazione Comunista

​Infine, di democratico in quella sala non c’è stato nulla: alla segretaria del circolo di Guidonia Beatrice Benet, a cui va tutta la nostra solidarietà, è stata tolta la parola ed è stata aggredita verbalmente nell’indifferenza totale del Sindaco e degli organizzatori.

Guidonia ha bisogno di atti concreti, non di passerelle”.