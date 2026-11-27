Un traguardo storico per la comunità degli appassionati di montagna della città: nasce ufficialmente la Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) di Guidonia Montecelio.

Per celebrare l’avvio delle attività, il Consiglio Direttivo ha organizzato il Pranzo di Inaugurazione, in programma domenica 13 dicembre 2026 alle ore 12:00 presso l’Agriturismo La Meridiana (Via Maremmana Inferiore 378, Guidonia Montecelio).

Oltre trent’anni di passione: le radici della nuova Sezione

La nascita della Sezione autonoma rappresenta il punto di arrivo di una storia associativa lunga oltre trent’anni.

Tutto ebbe inizio nel 1993 con la fondazione dell’Associazione “La Cordata”, impegnata nella promozione dell’escursionismo e nella diffusione della cultura della montagna nelle scuole e tra i cittadini.

Negli anni successivi, l’incontro e l’unione con il Gruppo Speleologico di Guidonia Montecelio hanno permesso di ampliare gli orizzonti delle attività, affiancando alla frequentazione dei sentieri lo studio e la tutela dell’ambiente ipogeo.

Questo percorso condiviso ha portato nel 2018-2019 alla costituzione della Sottosezione CAI di Guidonia Montecelio, punto di riferimento per decine di soci e volontari, fino all’odierna e prestigiosa proclamazione a Sezione autonoma.

L’apertura della nuova Sezione consolida così la presenza sul nostro territorio dei valori storici del Club Alpino Italiano: la frequentazione consapevole e sicura della montagna, la formazione tecnica, l’educazione ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturalistico locale, a partire dai vicini Monti Cornicolani, Lucretili e Tiburtini.

«L’inaugurazione della Sezione di Guidonia Montecelio è un momento di grande orgoglio per tutti noi – dichiara il Consiglio Direttivo –. Vogliamo offrire ai cittadini, alle famiglie e ai giovani uno spazio di aggregazione, formazione e condivisione per vivere la montagna con rispetto, competenza e spirito di solidarietà. Il pranzo del 13 dicembre sarà l’occasione ideale per brindare insieme a questo nuovo inizio e presentare i primi progetti per il 2027».