C’è un filo dorato che attraversa la Sabina e profuma di olive appena frante, pane caldo e tradizioni contadine.

È quello dell’olio extravergine d’oliva, protagonista di una giornata dedicata ai sapori del territorio e alla scoperta degli antichi saperi.

Domenica 6 dicembre 2026, a Nerola, in provincia di Roma, arriva “La Via dell’Olio”, un appuntamento che invita a conoscere da vicino uno dei prodotti simbolo della cultura gastronomica laziale.

Dalle 10 alle 18, il borgo sabino si trasformerà in un percorso tra frantoi storici, degustazioni, specialità locali e artigianato.

Un’occasione per vivere il territorio attraverso le sue eccellenze, incontrare i produttori e scoprire tutto quello che si nasconde dietro una bottiglia di olio nuovo: lavoro, esperienza e un patrimonio di conoscenze tramandate nel tempo.

Il cuore della manifestazione sarà il viaggio nei frantoi storici del territorio.

A partire dalle ore 10, infatti, sono previste visite con navette gratuite, dimostrazioni del processo di molitura e degustazioni guidate di olio extravergine d’oliva nuovo. I visitatori potranno osservare da vicino le fasi della lavorazione e approfondire le caratteristiche di un prodotto che rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità Sabina.

A partire dalle ore 12 entreranno in scena gli stand gastronomici, con degustazioni di prodotti tipici locali. Per chi vuole trasformare la visita in una pausa golosa, è previsto un menù al prezzo di 15 euro, composto da spaghetti aglio, olio e peperoncino, salsiccia e fagioli in umido, bruschetta con olio novello, pane e olio novello, vino e acqua.

Inoltre per ogni menu completo un bellissimo omaggio da portare con se in ricordo di questa piacevole domenica.

La giornata non sarà dedicata soltanto all’olio.

Le strade del centro storico ospiteranno stand con prodotti gastronomici, mercatino dell’artigianato, laboratori gratuiti per bambini, spettacoli itineranti, spettacoli musicali. Una bellissima domenica da trascorrere a Nerola insieme alla famiglia.

Sarà anche un’occasione per scoprire Nerola, borgo della Sabina romana immerso in un paesaggio collinare segnato dagli uliveti e dalla lunga tradizione agricola.

Un territorio in cui l’olivo non è soltanto una coltura, ma un elemento del paesaggio e della vita quotidiana, legato alla storia delle famiglie e all’economia locale.

Prenotazione obbligatoria per l’escursione ai frantoi, solo whatsapp al numero 377.0970541;

Per info telefonare al numero 377.0970541.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica successiva.