Buche, fessurazioni, disgregazioni superficiali e avvallamenti saranno soltanto un brutto ricordo per i cittadini di Capena.
Oggi, venerdì 27 novembre, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di alcune strade comunali, con fondi comunali.
Oggi a Capena sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale
L’intervento fa seguito allo studio di Fattibilità Tecnico Economica semplificato relativo alla manutenzione straordinaria delle strade comunali per un importo complessivo pari a 372 mila euro approvato con la delibera numero 95 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – votata lo scorso 22 settembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Barbetti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
La spesa complessiva di 130 mila euro per asfaltare le strade verrà finanziata interamente con fondi del Bilancio di previsione 2026/2028 appositamente stanziati.
Uno scorcio di Via dei Pastinacci, a Capena
L’intervento maggiore riguarda Via dei Pastinacci, la strada che collega via Martolana con via Svezia, via Germania e piazza Italia, dove la società “Sintexcal S.p.A.” di Tor Sapienza eseguirà i lavori inerenti il ripristino del manto stradale a seguito di precedenti lavori sulla rete idrica.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 70 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata mercoledì 25 novembre dal Responsabile della Polizia Locale di Capena Luca Guarnacci.
Con l’atto viene istituito temporaneamente il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito in Via Pastinacci, dall’intersezione con Via Martolana fino all’intersezione con Piazza Italia/Via Germania dalle ore 07.00 di lunedì 30 novembre fino alle ore 18.00 di martedì 15 dicembre, e comunque fino al termine dei lavori.
I residenti di Via Pastinacci, in considerazione del cantiere in movimento, potranno transitare nel tratto di strada libero per poter raggiungere le proprie abitazioni.
La società Sintexcal S.p.A. è incaricata dell’apposizione della segnaletica stradale necessaria oltre che delle indicazioni di strada chiusa all’inizio di Via Pastinacci con la descrizione dei cartelli dei percorsi alternativi segnalando le seguenti strade da percorrere Via Svezia, Via Italia e Via Martolana.
Inoltre la ditta dovrà indicare e prevedere percorsi pedonali in sicurezza.
La società Sintexcal S.p.A. dovrà permettere, compatibilmente con i lavori in corso, l’accesso alle abitazioni dei residenti in Via Pastinacci e comunque dovrà sempre garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia in emergenza.