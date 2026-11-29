Quando gli operatori sono giunti sul posto la raccolta del rifiuto secco residuo indifferenziato, dentro e fuori il cassonetto hanno trovato di tutto: rifiuti ingombranti, carta, plastica di vario genere, addirittura potature, oltre ai sacchi neri vietati da anni come utilizzo nel comune di Guidonia Montecelio.

Sopra e sotto, alcune immagini dei cassonetti di via dei Platani

Accade spesso nella postazione di raccolta dei cassonetti in via dei Platani, al Bivio di Guidonia, ad uso dei condomini ai civici 30 e 32.

Dopo le recenti segnalazioni dei residenti, la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv ha interpellato il Dottor Andrea Angelini, responsabile Tekneko dell’appalto per il servizio di igiene urbana.

La segnalazione fa seguito all’episodio avvenuto lunedì scorso 23 novembre in via dei Platani, giorno in cui era prevista la raccolta del rifiuto secco residuo indifferenziato.

“Come si vede dalle immagini, all’interno dei cassonetti dedicati alla raccolta del secco residuo c’è di tutto – spiega Angelini – La situazione che si viene spesso a verificare in via dei Platani, come in altre situazioni analoghe presenti nel comune, è dovuta al fatto che i cassonetti forniti in uso ai condomini civico 30 e civico 32 invece di essere collocati internamente agli stessi sono posti sul suolo pubblico a ridosso dell’entrata del parco e quindi l’uso è indiscriminato da parte di tutti anche da soggetti terzi non appartenenti ai due condomini”.

“Nel corso dello svolgimento dell’intervento di raccolta avvenuto lunedì scorso alle ore 11:00 – prosegue Andrea Angelini – a seguito di segnalazioni dei cittadini mi trovavo sul posto e, mentre gli operatori eseguivano l’intervento, alcuni utenti si recavano presso la postazione a gettare rifiuti in palese contrasto a quanto previsto dal regolamento comunale che prevede il conferimento rifiuti a partire dalla sera prima del giorno di raccolta.

Tutto ciò è avvenuto in presenza dei cittadini che, mentre osservavano le attività di raccolta da parte del personale tecnico, lamentavano la problematica causata dal conferimento indiscriminato all’interno dei cassonetti”.

“Nell’ambito delle attività previste dal nuovo contratto di appalto – conclude Angelini – il Comune di Guidonia Montecelio e Tekneko stanno lavorando per l’attuazione di diverse iniziative volte a sensibilizzare i cittadini ad un più corretto comportamento verso la gestione dei rifiuti, attività specifiche di comunicazione con l’obiettivo prefissato di aumentare la qualità della raccolta differenziata e quindi far sì che i cittadini rispettino le buone prassi attuate nel comune per una corretta differenziazione di rifiuti così da avere un decoro urbano sensibilmente migliorato.

Purtroppo alcune situazioni ad oggi presenti sul territorio comunale sono dovute in gran parte alla presenza di postazioni di cassonetti incontrollate che legittimano l’accesso per il conferimento dei rifiuti da parte anche di soggetti terzi spesso sconosciuti alla Tre Esse e a Tekneko in relazione alla tassa di nettezza urbana.

Con le novità che verranno introdotte a breve siamo fiduciosi che, grazie all’impegno degli uffici comunali del Settore Ambiente, tante situazioni potranno essere dignitosamente risolte”.