Domani, sabato 28 novembre 2026, alle ore 10.00, presso la Biblioteca comunale di via Maurizio Moris 7, a Guidonia, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione di una prima analisi tecnica sulla fattibilità dell’inserimento di una nuova fermata a “Guidonia Centro”.
Si tratta di uno studio di fattibilità, redatto da RFI, che domani verrà illustrato dall’ingegner Marco Rettighieri, ex manager di Rete Ferroviaria Italiana ed ex direttore generale di ATAC, dal 21 settembre 2026 Delegato del sindaco alle infrastrutture ferroviarie (CLICCA E LEGGI LO STUDIO).
La vecchia stazione di Guidonia chiusa dalla scorsa estate
Interverranno lo stesso Sindaco Mauro Lombardo e l’Assessora ai trasporti Valentina Torresi.
L’ingegner Marco Rettighieri, Delegato del sindaco alle infrastrutture ferroviarie
Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, lo studio è stato richiesto dalla Regione Lazio su impulso di Palazzo Matteotti.
“L’analisi considera l’impatto sul modello di esercizio esistente della linea Roma-Pescara, attualmente caratterizzata da un traffico mediamente di 96 treni/giorno, con 67 treni che servono la stazione attuale di Guidonia Montecelio”, si legge nella nota.
Stando sempre ad un comunicato stampa, l’incontro si inserisce nel percorso di confronto che l’Amministrazione intende promuovere all’insegna della trasparenza e dell’ascolto dei cittadini.