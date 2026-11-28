Più di 134mila articoli irregolari o contraffatti – tra cui oltre due quintali di materiale esplodente custodito in violazione delle norme antincendio, migliaia di giocattoli e addobbi natalizi – sono stati tolti dal mercato prima che arrivassero nelle case dei cittadini alla vigilia delle festività.

È il bilancio di un piano rafforzato di controlli economici del territorio eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma nel quadrante sud-est della Capitale e nei comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli, Monterotondo, Marino e Ciampino.

Gli interventi, condotti dalle Fiamme Gialle dei Gruppi di Guidonia Montecelio e Frascati con l’impiego di 60 militari, 28 pattuglie, due unità cinofile e un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, hanno interessato 115 attività tra minimarket, negozi di quartiere, ristoranti e mercati.

Il sequestro più rilevante per la sicurezza pubblica riguarda 53.847 articoli pirotecnici — per un peso lordo di circa 204 chilogrammi e oltre 51 chilogrammi di polvere esplosiva netta — stoccati abusivamente in totale violazione delle prescrizioni antincendio.

Sul fronte della tutela dei consumatori e della salute, i controlli in tre esercizi commerciali hanno portato al sequestro di 10.120 giocattoli privi dei requisiti di sicurezza, 12.551 articoli tessili natalizi non conformi alla normativa europea, 21.420 prodotti contraffatti e 36.480 articoli sprovvisti delle informazioni minime obbligatorie.

Tre esercenti sono stati segnalati all’Autorità competente e sono state comminate sanzioni amministrative per circa 5.200 euro.

A tutela dei lavoratori e della concorrenza leale tra commercianti, le verifiche hanno permesso di individuare 4 lavoratori impiegati completamente in nero, privi di contratto e di copertura assicurativa e previdenziale; per un esercizio è stata avanzata all’Ispettorato del Lavoro la proposta di sospensione dell’attività.

Su 36 controlli eseguiti negli esercizi commerciali sono emerse 22 violazioni (oltre il 61% dei casi): 21 relative all’emissione di scontrini e al collegamento dei POS e una in materia di canone RAI.

Ulteriori verifiche hanno inoltre riguardato la trasparenza dei prezzi in due distributori di carburante.

Nel corso dei posti di controllo stradali sono state infine fermate 42 autovetture, identificate 53 persone e sequestrata una modica quantità di hashish con segnalazione alla Prefettura competente di un soggetto.

L’attività complessiva si inquadra nel costante dispositivo di vigilanza economica e finanziaria della Guardia di Finanza per salvaguardare il rispetto delle regole di leale concorrenza tra gli operatori del settore, tutelare i lavoratori e la sicurezza dei cittadini.

In tale prospettiva, l’attività si traduce nel rafforzamento della sicurezza urbana, e del presidio del territorio a contrasto dei fenomeni di degrado nelle aree a maggiore densità urbana, in attuazione delle decisioni ampiamente condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (C.O.S.P.), su indicazione del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini.