Torna d’attualità il progetto dell’impianto di recupero e smaltimento rifiuti a Castelnuovo di Porto.

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, come comunicato in una nota – CLICCA E LEGGI LA NOTA – dalla Regione Lazio, è stata pubblicata la documentazione integrativa relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto presentato da “Mediaservice Recycling S.r.l.”, azienda con sede a Settecamini specializzata nella gestione moderna dei rifiuti, particolarmente in ambito edilizio e nelle demolizioni, nella bonifica dell’amianto e nella gestione e recupero dei rifiuti contenenti amianto.

La società amministrata dal 51enne imprenditore di Setteville di Guidonia, Angelo Magistri, ha trasmesso la documentazione integrativa per ottenere il parere positivo alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Cittadini, associazioni e soggetti interessati potranno presentare osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Si tratta della seconda fase di consultazione pubblica avviata dalla Regione Lazio dopo quella del 28 aprile scorso (CLICCA E LEGGI LA PRIMA CONSULTAZIONE).

Il progetto prevede 253 mila tonnellate annue di rifiuti

Secondo il progetto definitivo – CLICCA E LEGGI IL PROGETTO DEFINITIVO – firmato dagli ingegneri Andrea Rossi e Floriana Mercuri, l’impianto sarà installato in via di Montefiore, 109, in località Monte Laceto, in un’area di circa 26.700 metri quadrati inquadrata urbanisticamente nella zona E-Agricoltura, in passato ex cava di tufo oggi dismessa e in seguito convertita in poligono di tiro.

La superficie dedicata al trattamento rifiuti, compresi uffici sarà di 19.250 metri quadrati; la superficie per lo stoccaggio di inerti (MPS) pari a 3.000 metri quadrati; la superficie a verde pari a 4.450 metri quadrati.

Le strade più importanti nelle vicinanze dell’impianto sono la Strada Provinciale SP6c, Montefiore che dista dall’impianto circa 270 metri in linea d’aria; l’autostrada E35 situata a circa 2,5 chilometri in linea d’aria e la Strada Statale SS3 – Flaminia a circa 3,9 chilometri in linea d’aria.

Le strategie industriali della “Mediaservice Recycling S.r.l.” si inseriscono nell’ambito del calcestruzzo e dei conglomerati in genere per l’edilizia.

Per questo, nell’impianto saranno conferiti recuperati e smaltiti rifiuti provenienti da demolizioni e costruzioni: la ditta recupererà dai rifiuti inerti in entrata materiale da destinarsi al successivo uso per il calcestruzzo e conglomerati in genere utilizzabili nell’edilizia e per recuperi ambientali.

Stando sempre al progetto definitivo, l’impianto sarà in grado di trattare un quantitativo annuo di rifiuti inerti pari a 253.000 t/a, di cui 3.000 t/a di rifiuti pericolosi.

Nel 2025 il Consiglio Comunale ha detto no

Il progetto della “Mediaservice Recycling S.r.l.” ha già incassato il no dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Travaglini.

Il 19 settembre 2025, infatti, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una delibera contenente osservazioni contrarie alla realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti in località Monte Laceto.

Le osservazioni sono state inoltrate alla Regione Lazio, nell’ambito della procedura di valutazione del progetto.

Le motivazioni del diniego espresso si basano su una serie di criticità concrete, normative, ambientali e infrastrutturali:

Il sito individuato ha una destinazione urbanistica vigente come zona agricola “E”;

L’area è sottoposta a vincoli paesaggistici, in particolare quelli relativi al Fosso di Chiarano e al Fosso di Valle Muta, secondo quanto previsto dal PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale);

È presente un vincolo forestale vigente ex art. 142, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004;

L’impianto risulta incompatibile con il nuovo PUGC, attualmente in fase di adeguamento al PTPR;

La proposta prevede l’insediamento in prossimità di nuclei residenziali, con potenziali impatti negativi in termini di inquinamento acustico e ambientale;

L’area è caratterizzata dalla presenza di beni culturali e archeologici vincolati;

L’intera zona si inserisce in un contesto carente dal punto di vista viario, con una struttura stradale provinciale già oggi in stato di forte dissesto;

Non è emersa alcuna utilità pubblica dalla realizzazione dell’impianto, considerata la presenza, a soli 3 chilometri in linea d’aria (15 minuti in auto), di un impianto analogo e perfettamente operativo nel Comune di Riano.

Al termine del Consiglio Comunale del 19 settembre 2025 si è svolta un’assemblea pubblica, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini. Durante l’incontro sono state raccolte domande, dubbi e osservazioni, con risposte puntuali fornite dal Sindaco, dall’architetto Marco Tutone (responsabile dell’Area Urbanistica) e dall’avvocato Michela Urbani.

Sono stati illustrati sia l’iter amministrativo in corso, sia le motivazioni tecniche e legali che hanno portato alla richiesta di integrazione documentale per analizzare a fondo il progetto presentato.

“È importante ricordare – è il testo di una nota dell’amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto risalente al 19 settembre 2025 – che siamo ancora in una fase preliminare del procedimento. Il Comune ha scelto, fin dall’inizio, di tenere distinti e autonomi i livelli tecnico e politico, per evitare qualsiasi interferenza e assicurare massima trasparenza nell’esame della proposta.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione ogni fase del procedimento, mantenendo alta la vigilanza per garantire la tutela del territorio, della salute pubblica e dei diritti dei cittadini”.