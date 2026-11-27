Sabato 21 novembre 2026, presso il PalaVesuvio di Napoli, la società “Nike Wrestling Guidonia” ha partecipato alla Coppa Italia 2026 di Lotta Stile Libero con una rappresentativa di dieci atleti, accompagnati dai tecnici Daniel Franchi e Francesco Micheli ed il supporto di Xhabir Islami, noto lottatore Macedone con esperienza internazionale da Atleta e Istruttore, da settembre vicino alla squadra.

La squadra di Lotta della società “Nike Wrestling Guidonia”

La squadra ha raccolto ottimi risultati, coronati da una Medaglia d’oro e da altre medaglie di prestigio.

Damiano Sperandio, classe 2008, di Tivoli Terme, durante la gara

Il risultato più importante lo ha raggiunto Damiano Sperandio, classe 2008, già più volte campione d’Italia, con un primo posto nella categoria 97 chilogrammi Over 17.

L’appena 18enne e plurimedagliato atleta di Tivoli Terme ha dominato la propria categoria, vincendo quattro incontri senza concedere alcun punto agli avversari di età compresa fino ai 35 anni.

Gabriele Micheli, 16enne di Colle Fiorito di Guidonia

Ottima anche la prestazione di Gabriele Micheli, 16enne di Colle Fiorito di Guidonia, medaglia d’argento nella categoria 86 chilogrammi Under 17, classe 2010.

Dopo aver sbaragliato tutti gli avversari nel percorso verso la finale, ha dovuto arrendersi soltanto nell’ultimo atto, conquistando comunque un ottimo secondo posto.

Giulio Ranieri, 16enne di Subiaco

Medaglia di bronzo per il 16enne di Subiaco Giulio Ranieri nella categoria 80 chilogrammi U17.

Di ritorno da un lungo stop, con soli due mesi di preparazione alle spalle, Ranieri ha dimostrato grande determinazione: tre vittorie, sconfitta in semifinale e successiva vittoria nella finale per il terzo posto.

Tra gli altri atleti guidoniani partecipanti alla Coppa Italia 2026 di Lotta Stile Libero a Napoli va menzionato il 14enne di Guidonia Emiliano Ferraresi protagonista di una prestazione solida, conclusa al quinto posto nella categoria 65 chili Under 17, classe 2012.

Ottime prove anche dagli altri atleti della squadra, che non sono riusciti a salire sul podio ma hanno comunque dimostrato impegno e competitività: nei 65 chilogrammi Under 17 figurano Gabriele Franchi, classe 2010, di Setteville Nord di Guidonia, e Valerio Pontecorvi, classe 2009, del quartiere Romanina, mentre Ryan Petrosino, classe 2010, di Tivoli Terme, ha gareggiato nella categoria 80 chili, ed Emanuele Di Spirito nei – 74 chilogrammi Over 17 dove ha superato i primi due incontri, senza poi essere ripescato per le fasi finali.

La “Nike Wrestling Guidonia” continua così a confermarsi realtà di riferimento nel panorama della lotta libera laziale e nazionale.

Come ha dimostrato anche nell’ambito della Coppa Italia di lotta greco-romana e femminile, la competizione che si è disputata sabato 7 novembre al Palazzetto dello Sport di Rovereto riunendo nelle categorie Under 17 gli atleti U15 e U17 e, nelle Over 17, gli U20 e Senior.

Aurora Carillo, 16enne di Villanova di Guidonia

Tra le Under 17 Categoria 68 chili femminili la 16enne di Villanova di Guidonia Aurora Carillo ha conquistato la medaglia d’oro.

Angelica Agliata, 18enne di Guidonia Centro

Nelle Under 17 categoria 53 kg medaglia di bronzo per la 18enne di Guidonia Centro Angelica Agliata.

Beatrice Gentili, 20enne di Villanova di Guidonia

Medaglia di bronzo nelle Over 17 categoria 59 chili anche per la 20enne di Villanova di Guidonia Beatrice Gentili.

Quinto posto per Sofia Paola Paoloni nella categoria 54 chili Under 17.