Dal progetto con il Reparto Sperimentale di Volo alla licenza per una collezione di occhiali a marchio Aeronautica Militare. Luca Ciavarra, General Manager del Consorzio +VISTA, racconta la partnership.

La collaborazione tra +VISTA e Aeronautica Militare nasce da un’esigenza concreta: sviluppare un ausilio visivo per i piloti, capace di rispondere alle condizioni in cui lavorano. Il progetto, portato avanti con il Reparto Sperimentale di Volo di Pratica di Mare, ha dato vita a un occhiale interamente prodotto in Italia secondo specifiche tecniche molto rigorose.

Un occhiale progettato per il volo

“Per un pilota la qualità della visione rappresenta un autentico strumento di sicurezza”, spiega Luca Ciavarra, General Manager del Consorzio +VISTA. L’occhiale doveva potersi indossare sotto il casco senza interferire con visiere e protezioni, essere compatibile con la maschera per la respirazione e restare stabile anche in condizioni estreme, come le forti accelerazioni di un’eventuale espulsione dal velivolo. Materiali, trattamenti galvanici, lenti e montature sono stati sottoposti a prove di resistenza e il progetto è accompagnato da un articolato fascicolo tecnico.

Da questo primo percorso è nata una seconda opportunità: la licenza per produrre e commercializzare, anche a livello internazionale, una collezione di occhiali a marchio Aeronautica Militare, attraverso canali online, punti vendita ed eventi.

Il design della collezione

Gli occhiali sono realizzati interamente in Italia con materiali italiani, una scelta precisa per sostenere la tradizione manifatturiera del Paese. Ogni modello richiede oltre novanta lavorazioni. Le linee sono decise e richiamano il mondo dell’aviazione, con colori come l’avio, il sabbia e il verde militare. I dettagli rendono i modelli riconoscibili: l’aquila turrita, il simbolo circolare con il tricolore e l’indicazione sulle aste che certifica la produzione italiana.

La collezione si rivolge agli appassionati del marchio e del volo, ma anche a un pubblico più ampio, con proposte adatte alla vita di tutti i giorni. Comprende modelli per uomo e per donna, in linea con una presenza femminile sempre più significativa anche nel mondo aeronautico.

I prossimi passi

Il lavoro proseguirà su due fronti. Sul piano operativo, +VISTA continuerà a mettere a disposizione di Aeronautica Militare tecnologie, macchinari e materiali sempre più evoluti. Sul piano commerciale, l’obiettivo è far conoscere la collezione sui mercati locali, nazionali e internazionali, anche attraverso fiere ed eventi.

La collezione Aeronautica Militare by +VISTA è disponibile nei Centri Ottici +VISTA e su piuvista.com: un’idea anche per un regalo di Natale Made in Italy.