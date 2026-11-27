E’ stata fissata per il 13 Gennaio 2027 l’udienza davanti al Tribunale Ordinario di Tivoli per trattare il ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) contro la chiusura della stazione ferroviaria di Guidonia Centro e l’introduzione dei parcheggi a pagamento nella nuova stazione a Colle Fiorito.

La vecchia stazione ferroviaria di Guidonia prima della sua chiusura

Lo annuncia in una nota Giuseppe Siragusa, presidente del Comitato dei Pendolari di Guidonia costituito lo scorso 28 luglio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il presidente del Comitato Giuseppe Siragusa, nel 2022 candidato del Movimento 5 Stelle

“Questa – spiega Siragusa – è l’unica azione giudiziaria per difendere pendolari, studenti e lavoratori, portata avanti direttamente dai cittadini che si sono tassati e organizzati di fronte all’esasperazione per i disagi che si protraggono ormai da mesi.

Il comune e le parti coinvolte si sono dimostrati incapaci di prevedere, governare e gestire adeguatamente l’apertura della nuova stazione ed evitare la chiusura di quella storica”.

Ieri, giovedì 26 novembre 2026, la Giudice di Tivoli Maria Teresa Pia Farina ha emesso il decreto di fissazione dell’udienza in cui potrebbero essere decise le sorti della vecchia stazione.