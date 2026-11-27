Stamane, venerdì 27 novembre, a Monterotondo Scalo è stato eseguito lo sgombero delle cassette di frutta e verdura esposte in via Salaria che occupavano abusivamente il suolo pubblico.

Il servizio interforze è stato eseguito dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara della Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale di Monterotondo e ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia eretina.

Le cassette di frutta e verdura esposte abusivamente sul suolo pubblico a Monterotondo Scalo

Agenti e militari hanno dato esecuzione alla sentenza numero 18182 emessa lo scorso 16 novembre dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha dichiarato legittima l’ordinanza dirigenziale numero 187 emessa il 29 settembre dal Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive, SUAP e Commercio del Comune di Monterotondo a carico di Ibrahim E. K. N. S. A. R., commerciante egiziano titolare di un negozio di frutta e verdura a Monterotondo Scalo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo sgombero delle cassette eseguito stamane in un blitz interforze

La vicenda è iniziata il 13 agosto scorso, la Polizia Locale ha accertato la violazione dell’articolo 20, commi 1 e 4 del Codice della Strada: l’area pubblica era stata trasformata in un deposito di cassette.

Così gli agenti diretti dal Comandante Michele Lamanna hanno ordinato al commerciante di rimuovere immediatamente le cassette di frutta e verdura che occupavano abusivamente un’area di circa 165 metri quadri circostante il negozio utilizzata per l’esposizione al pubblico della merce.

Tornati sul posto, i vigili urbani hanno preso atto che il fruttivendolo non aveva ottemperato all’ordine di ripristino impartito, per cui hanno irrogato la sanzione prevista dall’articolo 3, comma 16 della legge numero 94/2009, disponendo la chiusura per cinque giorni continuativi dell’esercizio commerciale.

A quel punto il titolare della frutteria ha presentato ricorso al Tar, sostenendo che l’area occupata era privata.

Tesi smentita dagli agenti accertatori, che hanno invece verificato come l’area risultasse essere “di pertinenza del complesso immobiliare denominato Condominio via Salaria 108, ma gravata da servitù di [uso] pubblico”.

I giudici hanno evidenziato come l’uso pubblico gravante sulla strada fosse stato accuratamente accertato dall’amministrazione comunale, con conseguente infondatezza del ricorso del commerciante.

I magistrati della Sezione Seconda Bis hanno inoltre condannato il commerciante a rimborsare 2 mila euro di spese di lite al Comune di Monterotondo.