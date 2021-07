Le memorie di Harry in uscita ad ottobre

Successo assicurato

C’è già chi lo ha definito esplosivo, chi invece intravede nelle pagine scritte dal principe Harry una sorta di “calumet della pace” offerto a Buckingham Palace.

Fatto sta che il memoriale del duca di Sussex sarà pubblicato ad ottobre in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e i proventi dati in beneficenza.

Lo stesso Harry ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a mettere nero su bianco le sue esperienze: “L’ho scritto non come il principe che sono nato ma come l’uomo che sono diventato… sono eccitato dal fatto che la gente possa leggere un resoconto di prima mano della mia vita che è accurato e pienamente veritiero”.

Secondo l’editore, Penguin Random House, si tratta di “un memoriale intimo e di cuore da parte di una delle figure più affascinanti e influenti del nostro tempo”, in cui Harry “condividerà, per la prima volta, il racconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a formarlo”. Il risultato è “un onesto e accattivante ritratto personale”.

Staremo a vedere. Il successo però sembra assicurato dalla firma di John Joseph Moehringer, giornalista premio Pulitzer che aveva già collaborato con il tennista Andrè Agassi, nella autobiografia “Open”.