L’incendio di Fara Sabina è spento

Domate le fiamme dopo ben 24 ore, adesso l’obbiettivo è quello di fermare l’emergenza a Tivoli.

Giusto qualche bonifica e il capitolo incendio a Fara Sabina è – al momento – da considerarsi chiuso. Oltre 24, le ore di lavoro e decine tra Vigili del Fuoco, Volontari, Polizia Locale, Carabinieri, che hanno contribuito con mezzi antincendio sia da terra che dal cielo.

La vasca per l’approvvigionamento degli elicotteri è stata smontata e le squadre possono tornare a casa.

Neanche il tempo di festeggiare però che arriva il cambio dei volontari per tornare operativi a servizio del territorio

Infatti, la Sala Operativa dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in accordo con il COV Coordinamento OdV di Protezione Civile della Regione Lazio, ha chiesto – ai volontari di Monterotondo – di intervenire a Tivoli in supporto notturno alle tantissime squadre che stanno operando da ieri per l’incendio sul Monte Catillo.

Dunque altre ore di impegno per i volontari dopo quelle passate a Fara Sabina.