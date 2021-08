Fiaccolata in memoria delle 43 vittime del Ponte Morandi

IL 14 agosto 2018 il paese si svegliava dal torpore accorgendosi di non esistere. Il crollo del Ponte Morandi non poteva essere semplicemente ascrivibile a negligenze, disattenzioni, ossequio agli interessi economici, consisteva nella mancanza assoluta di controlli e tutele. E se per un ponte di grande utilità pubblica si abbassa la guardia delle verifiche fino al suo crollo cosa succede per le altre funzioni meno visibili?

Ma è anche vero che sempre il nostro sistema ha dato una grande prova nel realizzarne un altro in poco più di un anno. È stato possibile tagliando radicalmente ogni vincolo di verifiche. Si è proceduto per una volta con decisionismo.

Oggi si celebra il giorno del ricordo di una tragedia che poteva essere evitata in cui tre anni fa alle ore 11,36 si perdevano 43 vite.