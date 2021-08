Talebani a cinquanta chilometri da Kabul

L’esercito degli studenti di Allah stanno avendo la meglio in buona parte del paese e si avvicinano alla capitale che resta nel panico e nell’attesa dell’ineluttabile

Arrivano i soldati con la bandiera a stelle e strisce. Ma stavolta è per tutelare le loro bandire che ancora presidiano alcuni luoghi. I soldati americani debbono anche mettere in salvo il personale diplomatico in servizio.

La Bbc riferisce invece dell’accampamento dei talebani a cinquanta chilometri dalla capitale afghana. Attendono, probabilmente, che la città sia evacuata da presenze Yankee.

Che la situazione sia fuori controllo oramai è nozione di tutti. Non serve il capo delle Nazioni Unite ad affermarlo. Le conseguenze che si prevedono sono devastanti per i civili che resteranno lì. Sono circa 250mila quelli che hanno dovuto lasciare gli appartamenti per rifugiarsi in alloggi di fiducia o addirittura nei parchi. E come ogni luogo che sta per essere assediata si distrugge ogni documento della presenza che può essere ritenuta avversa alla logica talebana. Sempre al fine di facilitare la fuga di massa, il Regno Unito manderà seicento soldati.