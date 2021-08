De Fortunato alla Volley Team Monterotondo

Il nuovo acquisto per la formazione di Monterotondo è Andrea De Fortunato (classe 1999) reduce nella passata stagione dall’esperienza in Serie A3 con la maglia di Montecchio Maggiore. La trattativa è stata condotta dal nuovo direttore sportivo Diego Carloni e dal direttore generale Mauro Ebano e conferma l’ambizione del club eretino, giocare una Serie B di alto livello, puntando molto sulla qualità dei singoli e sulla formazione di un gruppo affiatato, esperto, motivato e coeso. Sebbene abbia 22 anni, De Fortunato è un veterano dei campionati nazionali. Il giocatore abruzzese descrive così le sue qualità tecniche: “Sono un giocatore d’attacco che negli ultimi anni ha lavorato tantissimo sulla ricezione per completare un percorso di crescita. In passato ho fatto l’opposto e il centrale, ma questo ruolo lo sento più mio. Sono un perfezionista, mi riguardo spesso le partite e cerco di capire dove migliorare. Da ragazzo ho fatto diversi collegiali con i ’99 più forti a livello nazionale, da Recine a Lavia. La pallavolo è sempre stata la mia vita, ma non ho mai rinunciato allo studio”. Andrea De Fortunato è un laureando in tecniche della prevenzione.

