A Castelnuovo ripulita via Montefiore

“Vogliamo un paese pulito, rispettoso dell’ambiente, perché amiamo profondamente questo territorio, però ognuno deve fare la propria parte. Ad ogni sfalcio dell’erba escono puntualmente i rifiuti a bordo strada.

Tutto ciò che è stato raccolto questa mattina rappresenta un vero e proprio atto di inciviltà. Una mancanza di rispetto verso il nostro territorio e la nostra comunità” ha affermato l’assessore alle politiche ambientali Emanuele Baldelli “Siamo ancora vittime di questo abbandono incondizionato di rifiuti, che stiamo combattendo con un lavoro costante di collaborazione tra il corpo della polizia locale, l’ufficio tecnico comunale e gli operatori di balestrieri. Continueremo a ruotare periodicamente le fototrappole in tutti i punti critici del territorio, e inaugureremo inoltre a settembre la funzione sentinella dell’app junker,che permetterà ad ogni cittadino di segnalare una discarica abusiva presente sul territorio. Sarà cura degli operatori del servizio civile che in collaborazione con la P.L., la Gadit e gli operatori della differenziata, rimuoveranno la discarica e faranno il possibile per individuare e sanzionare i trasgressori”