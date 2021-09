Eccellenza, Nord-Est imbattuto: Tivoli e S. Angelo travolgenti

Davanti a un Fiorentini gremito, i ragazzi di mister Lucani travolgono il CS. Primavera per 3-0. Apre Brighi, poi ad inizio ripresa tra il 46esimo e il 48esimo chiude i conti con Ferranti e Ndri. Stesso risultato anche per la Tivoli Calcio 1919, che passa a Rieti contro il Cantalice. Succede tutto nella ripresa, con la doppietta di De Marco e la rete che chiude i conti al 76esimo di Dominici. Primo punto stagionale invece per il Villalba Ocres Moca, che pareggia contro la Luiss per 2-2 grazie alle reti di Regis e Giovanazzi.

di Valerio De Benedetti