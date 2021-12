Ice park, due piste per Tivoli

Una pista a piazza Garibaldi e una in Piazza Bartolomeo della Queva. Nella Città dell’arte via libera al pattinaggio sul ghiaccio. Il taglio del nastro nel week end dell’11 e 12 dicembre. Le piste resteranno aperte per tutte le festività natalizie, fino al 9 gennaio.

Come tradizione negli Ice Park l’attività sportiva sarà accompagnata da eventi per grandi e piccini con musica dal vivo, presenza in pista di personaggi dei fumetti che pattineranno al fianco dei più piccoli con i quali sarà possibile scattare selfie e foto di gruppo. Mille sorprese per i giorni del 25 e 26 dicembre con in pista Babbo Natale che regalerà dolci e sorrisi a tutti pattinatori. Le piste saranno aperte tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Altre due Ice Park saranno aperti negli stessi giorni a Roma, presso lo stadio Flaminio, e a Ladispoli.

Le piste saranno tutte inaugurate nel week end dell’11 e 12 dicembre. La campionessa mondiale Chiara Censori si esibirà per regalare emozioni a grandi e piccini.