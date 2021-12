Tivoli e la Casa del Capitano

L’angolo del Vicolo Raulini è caratterizzato da un palazzetto medievale restaurato dal proprietario: Giuseppe Malavolti. La struttura in passato era un posto di guardiania in prossimità dell’ingresso della città, per via della porta urbica (nota anche come “Porta Saracena”). La zona è stata teatro di violenti scontri a partire dalla guerra gotico – bizantina. Rammentiamo che la guerra in questione detta anche greco- gotica è stato un lungo conflitto che contrappone l’Impero bizantino agli Ostrogoti nella contesa di parte dei territori che fino al secolo precedente erano parte dell’Impero romano d’Occidente. Il conflitto è stato il risultato della politica dell’imperatore bizantino Giustiniano I, già messa in atto precedentemente con la riconquista dell’Africa contro i Vandali. In passato il palazzetto tiburtino era anche conosciuti come Casa del Capitano. Sono tipici del periodo medievale gli archetti pensili e la muratura a blocchetti, che caratterizzano gli edifici più importanti dell’epoca.

