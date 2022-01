Monterotondo – Colpo di fucile in casa, muore diciottenne

Un diciottenne di Monterotondo è morto stamattina con un colpo di fucile. Al momento della tragedia il giovane era solo in casa. La procura ha aperto un fascicolo, ma non ha disposto l’autopsia. L’ipotesi più attendibile per ora è che la vittima – che stava attraversando un periodo di difficoltà – si sia tolta la vita. Secondo i primi accertamenti il fucile era regolarmente detenuto da un familiare. Del caso si sono occupati i carabinieri.