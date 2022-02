Ferilli Turpy

Nella conferenza stampa pre Festival le era sfuggita per due volte la parola “cazz…”. “Neanche troppo” ci aveva scherzato su lei dopo “Mi capita di peggio”. Sul palco dell’Ariston in un fuorionda il microfono aperto invece l’ha tradita mentre si sfogava dicendo “Pezzo de merd…”. Superato lo slancio nazional popolare Sabrina Ferilli nella serata conclusiva del Festiva di Sanremo si è ritrovata così a scivolare in sparate simil turpiloquio. Ma “Pezzo de merd..“, poi a chi? Per ora è rimasto un giallo, che di certo non sembra voler rivelare Amadeus, se non altro per non gettare ombre sul suo trionfo. Forse l’attrice si sarà risentita perché il patron dell’Ariston sembrava averla relegata dal ruolo di co-conduttrice a quello di valletta?

Di sicuro un fatto scatenante c’è stato. Anche poco prima la bella Ferilli, infatti, era stata tradita dal suo microfonino acceso. Mentre Amadeus la cercava per averla accanto sul palco, l’attrice dietro le quinte diceva: “Ma nun ce sto!“. Un’esclamazione non sfuggita ai telespettatori più attenti e forse riferita al fatto che in scaletta non fosse prevista la sua presenza in quel momento. Successivamente Sabrina ha pure ritratto la mano mentre Amadeus gliela chiedeva. E pensare come ha spiegato durante la serata “che per stare sul palco dell’Ariston ed entrare nel vestito aveva mangiato per tre quattro giorni radici”.

NEL PREFESTIVAL

“Stavo intronata dal cortisone per la cervicale e quando mi ha chiamato Lucio Presta (manager di Amadeus, ndr) per fare Sanremo ero talmente in trance ho detto sì, ma poi mi ha preso il dubbio che non mi avesse chiesto niente un cazzo di nessuno”. L’artista di Fiano Romano si era già fatta notare nella conferenza stampa pre festival mentre raccontava come era stata invitata a partecipare. “Mi chiedevo: ma sarà vero? Non sapevo come farmela confermare, anche perché quando dici sì a Sanremo sei come catturato da una squadra del Kgb: non parlare con nessuno, neanche con i tuoi genitori, sai quelle cose da 007…poi ho preso coraggio e gli ho detto: che bello fare Sanremo. O mi dice sì o mi risponde ‘che c…stai a dì? Lui mi ha scritto sì, sono felice. È andata così”. Poi aveva aggiunto anche un aneddoto, a suo modo ironico: “Avevo proposto ad Amadeus di spogliarci in due e fare un trenino brasiliano, lui avanti e io dietro. Non ha accettato, poi chissà. Fra poco l’impalcatura non regge più!!!”.