GUIDONIA – Ambiente, “Fedra” seleziona aspiranti ispettori volontari

L’associazione “Fedra” di Guidonia Montecelio inserisce nel proprio organico aspiranti Ispettori Ambientali, uomini e donne che hanno il compito di favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale.

“Fedra Ets” (Federazione Ecologica per la Difesa e il Recupero dell’Ambiente, della Fauna, degli Animali, del Patrimonio Artistico, Storico, Culturale e Protezione Civile ), è un’associazione riconosciuta dalla Regione Lazio con determina numero B09704 del 21.12.2012 e coi suoi volontari da dieci anni opera attraverso apposite convenzioni sui territori di numerosi Comuni della città del Nordest.

Può partecipare al bando di reclutamento chiunque intenda impegnarsi a tutela e difesa dell’ambiente.

REQUISITI IDEALI

IDENTITA’ : una persona che vuole impegnare una parte del suo tempo libero nella difesa dell’ambiente e della fauna, deve conoscere le sue motivazioni. Il Servizio lavora per scoprirle e dare al candidato l’opportunità di tutelare un territorio anche suo.

: una persona che vuole impegnare una parte del suo tempo libero nella difesa dell’ambiente e della fauna, deve conoscere le sue motivazioni. Il Servizio lavora per scoprirle e dare al candidato l’opportunità di tutelare un territorio anche suo. PREPARAZIONE : buona conoscenza delle leggi che disciplinano la materia, piena consapevolezza dei propri poteri di intervento, adeguata presa di coscienza dei problemi ambientali del territorio, sono alcuni dei fondamentali obiettivi che il servizio cerca di raggiungere.

: buona conoscenza delle leggi che disciplinano la materia, piena consapevolezza dei propri poteri di intervento, adeguata presa di coscienza dei problemi ambientali del territorio, sono alcuni dei fondamentali obiettivi che il servizio cerca di raggiungere. PRESENZA : una buona preparazione e una cosciente identità del proprio ruolo non sono sufficienti se non si esprimono in azioni sul territorio. Per questo il servizio richiederà impegno minimo inderogabile di un servizio settimanale.

: una buona preparazione e una cosciente identità del proprio ruolo non sono sufficienti se non si esprimono in azioni sul territorio. Per questo il servizio richiederà impegno minimo inderogabile di un servizio settimanale. PREVENZIONE: il primo doveroso compito di un Ispettore Ambientale è quello di informare. Un’attività fondata sulla prevenzione e sul dialogo/informazione ha sicuramente più respiro e genera effetti più duraturi di un’azione di vigilanza puntuale ma fiscale.

SEDE DELLA SELEZIONE

La sede della SELEZIONE è in via Roma n. 145 – Guidonia Montecelio ( RM ) – Telefono 0774/301536

REQUISITI DI AMMISSIONE:

Per l’ammissione alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana

– età compresa tra i 18 ed i 62 anni

– licenza media secondaria

– non avere riportato condanne anche non definitive o essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materie ambientali

– non avere procedimenti penali in corso

– Residenza e/o domicilio nei Comuni della Città Metropolitana di Roma

– essere in possesso della idoneità per l’espletamento del servizio accertata con certificazione medica di sana e robusta costituzione

– essere in possesso di patente di guida tipo B.

Tutti i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi della legge 31.12.1996 n.675, saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione della presente

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

– Termini e modalità: L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente tramite la compilazione del modulo di domanda di partecipazione alla selezione sotto riportata.

La domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire via email al seguente indirizzo: fedra.guidonia@gmail.com, oppure a mano entro il 30.05.2022 al seguente indirizzo: UFFICIO AMMINISTRATIVO F.E.D.R.A. – NUCLEO TUTELA AMBIENTE, via Roma n. 145 – 00012 Guidonia Montecelio.

Agli effetti dell’osservanza dei termini stabiliti per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, fa fede nel caso di consegna diretta a mano, la data del timbro apposto dall’ufficio incaricato a ricevere la documentazione di cui trattasi.

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER ASPIRANTI ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI.

Alla Sede Amministrativa di FEDRA ETS Via Roma, 145 00012 Guidonia Montecelio

Tel. 0774/301536; e.mail: fedra.guidonia@gmail.com. ________________

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a Il

residente/domiciliato in via

Telefono ed e- mail

Professione

titolo di studio

patente auto

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per aspirante Ispettore Ambientale Volontario.

Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per la richiesta a nomina a Ispettore Ambientale Volontario ( cittadinanza italiana, maggiore età, non avere riportato condanne anche non definitive, essere munito del documento di riconoscimento, essere in possesso di licenza media secondaria e di patente guida tipo B ).

Dichiara inoltre di impegnarsi al momento del superamento della selezione, a frequentare e mettersi a disposizione gratuitamente, alle attività formative presso la sede di F.E.D.R.A E.T.S. ( Federazione Ecologica per la Difesa e il Recupero dell’Ambiente , della Fauna, degli Animali, del Patrimonio Artistico, Storico, Culturale e di Protezione Civile ), v.le Roma n. 145 – 00012 Guidonia Montecelio , con un impegno minimo inderogabile di un servizio settimanale.

Luogo e data

FIRMA

Si informa che, ai sensi della L.675/1996, i dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati da F.E.D.R.A. E.T.S. ( Federazione Ecologica per la Difesa e il Recupero dell’Ambiente, della Fauna, degli Animali, del Patrimonio Artistico, Storico, Culturale e Protezione Civile ), v.le Roma n. 145 – 00012 Guidonia Montecelio, esclusivamente per accertare il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione e per le successive procedure di svolgimento dello stesso.

FIRMA