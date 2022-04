Pasquetta, scampagnate a cinque stelle a Tivoli: aperte tutte le ville

Non il solito pic nic. Per il lunedì di Pasqua, il 18 aprile, Tivoli offrirà scampagnate a cinque stelle. Le Ville Unesco Villa Adriana e Villa d’Este resteranno aperte. E così Villa Gregoriana.

Il Parco di Villa Gregoriana oltre a concedere una scampagnata speciale tra grotte e cascate, natura e storia, offrirà la possibilità anche di acquistare un pranzo al sacco direttamente sul posto – con i prodotti tipico del territorio – pronto per essere consumato all’interno del giardino.

Biglietto di ingresso: 4 euro per i residenti del comune di Tivoli; 2 euro per gli iscritti Fai; intero 10;

7 euro per studenti (19-25 anni), 5 euro per 6-18 anni; 25 a famiglia.

All’interno del parco saranno presenti stand per la vendita di prodotti di gastronomia dove sarà possibile acquistare il proprio sacchetto picnic (saranno disponibili varie tipologie di panini – vegetariani e non – € 3, oltre a fragole con panna e la tradizionale pizza pasquale).

Per comporre e prenotare il proprio sacchetto, contattare via whatsApp 327 1899880