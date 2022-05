Cosa fare oggi: sagre, ballate, escursioni e carri in maschera

SAGRA DELLE SAGNACCE A CICILIANO

A Ciciliano, oggi, domenica 22 maggio, I Sagra delle Sagnacce. Impastate a mano con acqua e farina le Sagnacce ricordano le fettuccine, ma sono più corte e leggere. Da mezzogiorno pranzo in piazza e musica del vivo. Il menu prevede: sagnacce al sugo di basilico, full primaverile (composto da tre frittate con cipolle patate e zucchine) e due formaggi, patatine fritte e bevande.

CARRI DI CARNEVALE E TAMBURELLARE A TIVOLI

Domenica 22 maggio, altra giornata dell’alternativo Carnevale tiburtino, quest’anno slittato a maggio. Una giornata in cui sarà protagonista l’esibizione delle Tamburellare tiburtine. L’appuntamento dalle 16 in piazza Garibaldi.

Dallo stesso orario per la gioia dei più piccoli in ogni piazza della città ci sarà un carro allegorico in sosta. Ecco tutte le piazze coinvolte: piazza Domenico Tani, piazza Rivarola, piazza Plebiscito, Piazza Garibaldi e Panoramica.

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA ORAZIO A TIVOLI TERME

Alle 18 di oggi domenica 22 maggio X Premio internazionale di Poesia Orazio: ingresso gratuito, auditorium Orazio in Piazza Catullo. Cerimonia di premiazione dei finalisti. La giuria è presieduta dalla Poetessa Márcia Theóphilo, candidata al Premio Nobel per la Letteratura. Membri, la scrittrice e critica letteraria poetessa Sonia Giovannetti, professoressa Rosa Sarli ed il poeta Paolo Cordaro.

ESCURSIONE A GATTACECA

Domenica 22 maggio – Riserva naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco

“Alla scoperta del bosco di Gattaceca tra doline, calcare e cisterne romane”

Itinerario ad anello per conoscere le testimonianze storiche della Macchia di Gattaceca e la grande dolina di Monte San Francesco. Con la collaborazione dell’Archeoclub – Sezione Mentana-Monterotondo.

Appuntamento ore 9,30 ingresso Riserva naturale su via Basento (su Google Maps viene indicata come via Giuseppe Mazzini – Comune di Mentana).

Lunghezza del percorso: circa 5 km. Adatto a tutti. Durata del percorso: circa 3 ore. Possibilità di fermarsi nell’area picnic.

Portare acqua, scarponcini idonei per la presenza di roccia affiorante, indumenti adeguati.

Prenotazione tramite mail a v.buonfiglio@cittametropolitanaroma.it oppure al 3475941864

TRA I FIORI DI MONTE CATILLO

Domenica 22 maggio – Riserva naturale di Monte Catillo

“La Riserva in fiore”

Percorso ad anello di circa 9 km, difficoltà medio-facile, con dislivello di circa 300 mt., che consente di raggiungere la preziosa Sughereta di Sirividola, di ammirare i panorami sulla campagna romana e sui preappennini, per poi attraversare il fresco bosco di cerro dove sarà possibile sostare in un’area picnic. Appuntamento ore 9:30 all’Arco di Quintiliolo in via Quintilio Varo a Tivoli. Rientro circa ore 16:00.

Portare pranzo al sacco, acqua, scarponcini idonei per la presenza di roccia affiorante, indumenti adeguati .

Prenotazione tramite mail a m.vinci@cittametropolitanaroma.it oppure WhatsApp al 3472647905